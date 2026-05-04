Skandal olay! Kim Kardashian\'ın oğluna annesinin özel görüntüleri izletildi

Dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian, 6 yaşındaki oğluna bir oyun platformunda annesinin geçmişteki özel görüntülerinin izletilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı.
Oyun oynadığı sırada annesinin ağlayan bir görseliyle "yayınlanmamış yeni görüntüler" iddialarını gören Saint, durumu hemen ailesine bildirdi.
Kardashian, çocuklarının bu tür içeriklere maruz kalmasına sert tepki göstererek sorumluların cezalandırılması için avukatlarına talimat verdi.
