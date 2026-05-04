İran'ın, "Hürmüz'e yaklaşan ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt
İran'ın, "Hürmüz'e yaklaşan ABD donanmasını vururuz" tehdidine Trump'tan sert yanıt

04.05.2026 20:12
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "Hürmüz'e yaklaşan ABD donanması hedef alınacak" açıklamasına tehditle yanıt verdi. Trump, "Hürmüz'de ABD gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz." dedi.

Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya kalkacak Amerikan donanmasını vuracağını söyleyen İran'a ABD Başkanı Donald Trump çok sert bir karşılık verdi. İran'ın tehditlerine karşı uyarılarda bulunan Trump, ABD gemilerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmesi durumunda en ağır şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

TRUMP: İRAN'I YERYÜZÜNDEN SİLERİZ

Trump, "Hürmüz'de ABD gemilerine saldırırlarsa karşılık veririz. İran'ı yeryüzünden sileriz. Dünyanın en iyi ekipmanlarına sahibiz. Üslerimiz ekipmanlarla dolu. Gerekirse bunları kullanırız." dedi.

Söz konusu gerilim, dünya petrol ticaretinin geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet mücadelesini yeniden tırmandırdı. Trump’ın bu çıkışı, bölgede askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde "maksimum baskı" stratejisinin devamı olarak görülürken, uluslararası kamuoyunda sıcak çatışma endişelerini de beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıklamıştı.

ABD GEMİLERE EŞLİK EDECEK

Trump’ın duyurduğu plan kapsamında ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı gemilerin güvenliğini sağlamak için aktif rol üstleneceği belirtilmişti. Söz konusu girişim, bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle hayata geçiriliyor.

ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da sürece destek vermeye başladı. CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

İRAN’DAN SERT TEPKİ: SALDIRIYA UĞRAR

ABD’nin bu hamlesine İran’dan sert yanıt geldi. İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahları Komutanı Ali Shadmani, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün İran’da olduğunu vurguladı. Shadmani, “İran, Hürmüz Boğazı’nın tam kontrolüne sahip. Tüm ticari gemiler, güvenli geçiş için İran güçleriyle koordinasyon içinde çalışmalıdır” ifadelerini kullandı.

İranlı komutan ayrıca, “ABD ordusu da dahil herhangi bir yabancı askeri güç, boğaza yaklaşmaya veya girmeye kalkışırsa saldırıya uğrayacaktır” diyerek açık bir tehditte bulundu.

