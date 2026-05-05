Anayasa Mahkemesi\'nden Fenerbahçe kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Fenerbahçe futbol takımı otobüsünün 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

ANAYASA MAHKEMESİ “İHLAL YOK” DEDİ

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de olduğu bazı Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiğini" iddia etmiş ve AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti. AYM'nin kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol takımı, Çaykur Rizespor maçından otobüsle dönerken 4 Nisan 2015'te Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma, yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlikle sonuçlanmıştı.