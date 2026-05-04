Brezilya\'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı

Brezilya'da küçük uçağın bir apartmana çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yer alan Belo Horizonte kentinde küçük uçak apartmana çarptı.
Kazada pilot ve 3 yolcu ağır şekilde yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
