Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

04.05.2026 21:09
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

ZAFER GÜNÜNÜN YIL DÖNÜMÜNDE ATEŞKES KARARI

Açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek. Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Ukrayna'dan da açıklama geldi. Ukrayna, konu hakkında Rusya'dan herhangi bir teklif almadıklarını ve ateşkesin tek taraflı yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

