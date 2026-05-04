Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı
04.05.2026 07:06
Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi, annelik kavramına yönelik tartışmaların ardından gelen yoğun tepkiler üzerine yayından kaldırıldı. Evcil hayvanların “çocuk” olarak sunulması eleştiri toplarken, Aile Bakanı Göktaş sert tepki gösterdi. RTÜK de reklam hakkında inceleme başlattı; şirketten henüz açıklama gelmedi.

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı ve sosyal medyada tartışma yaratan reklam filmi, gelen tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.

“TAM Bİ’ ANNE HİKAYESİ” TEPKİ TOPLADI

“Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklam filminde, iki kadının mağaza içindeki diyalogu üzerinden annelik teması işlendi. Diyalog ilerledikçe çocuklardan bahsedildiği izlenimi oluşurken, finalde söz konusu “çocukların” evcil hayvanlar olduğunun ortaya çıkması sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Reklamda geçen “annesiniz galiba”, “bende de var iki tane” ve “çocuk işte” gibi ifadeler, kullanıcıların tepkisinin odağında yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu reklama ilişkin yaptığı açıklamada annelik kavramının değersizleştirilemeyeceğini vurguladı. Göktaş "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir! Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur" dedi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş de reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Daniş "Anne sevgisi; insan hayatındaki en derin, en kurucu ve en vazgeçilmez bağdır. Kâinattaki tüm canlılara duyulan sevgi elbette kıymetlidir. Hayvanlara merhamet, bizim kültürümüzün de inancımızın da önemli bir parçasıdır. Buna itirazımız yok.

Ancak anne–evlat bağı gibi derin, kurucu ve toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin; ticari kaygılarla esnetilmesi, sembolleştirilmesi ve sıradanlaştırılması kabul edilemez. Annelik; bir metafor, bir reklam dili ya da bir iletişim kurgusu değildir. Annelik; bir nesli büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır.

"ANNELİK REKLAMLA TANIMLANMAZ, HAYATLA ANLAM BULUR"

Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir: Anne, baba ve çocuk. Ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma, hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır. Bu yaklaşım; ne hayvan sevgisini doğru temsil eder ne de annelik kavramına hak ettiği değeri verir. Bizler hem tüm canlılara duyulan sevgiyi savunuruz hem de annelik gibi yüce bir değerin değersizleştirilmesine karşı dururuz. Çünkü annelik; reklamla tanımlanmaz, hayatla anlam bulur.

Cumhurbaşkanımızın “Nüfus ve Aile On Yılı” ilanıyla ortaya koyduğu vizyon da bize, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM YAYINDAN KALDIRILDI

Artan tepkilerin ardından Bosch Türkiye’nin söz konusu reklamı yayından kaldırdığı görüldü. Şirketten konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama ise henüz yapılmadı.

