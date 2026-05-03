İstanbul\'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam

03.05.2026 23:19
İngiliz devi Arsenal'in temsilcileri geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı yöneticilerle İstanbul'da bir araya gelmişti. Yapılan bu görüşmenin detayları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray cephesinde, İngiliz devi Arsenal'in temsicileri ile yapılan sürpriz görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Bir süredir İstanbul’da bulunan Arsenal yetkililerinin sadece transfer görüşmeleri için değil, sportif iş birliği için de sarı-kırmızılılarla görüşme yaptığı belirtildi. 

SPORTİF İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Fanatik'te yer alan habere göre; İngiliz devi Arsenal, Galatasaray ile sadece transfer görüşmeleri gerçekleştirmedi. İngilizler, sarı-kırmızılılarla sportif iş birliği üzerinde anlaşma sağladı. Bu iş birliği sonrası iki ekibin birbirlerine kiralık ve takas transferlerinde öncelik tanıyacağı belirtildi. 

AYNI HAZIRLIK TURNUVASINDA YER ALACAKLAR

Öte yandan yapılan anlaşma kapsamında Arsenal ve Galatasaray'ın yaz döneminde birlikte aynı hazırlık turnuvasına katılmasına da karar verildi. 

