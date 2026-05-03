İstanbul\'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasında anlaşma tamam

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Galatasaray cephesinde, İngiliz devi Arsenal'in temsicileri ile yapılan sürpriz görüşmenin detayları gün yüzüne çıktı. Bir süredir İstanbul’da bulunan Arsenal yetkililerinin sadece transfer görüşmeleri için değil, sportif iş birliği için de sarı-kırmızılılarla görüşme yaptığı belirtildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; İngiliz devi Arsenal, Galatasaray ile sadece transfer görüşmeleri gerçekleştirmedi. İngilizler, sarı-kırmızılılarla sportif iş birliği üzerinde anlaşma sağladı. Bu iş birliği sonrası iki ekibin birbirlerine kiralık ve takas transferlerinde öncelik tanıyacağı belirtildi.
Öte yandan yapılan anlaşma kapsamında Arsenal ve Galatasaray'ın yaz döneminde birlikte aynı hazırlık turnuvasına katılmasına da karar verildi.
