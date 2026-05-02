İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor

İsrail\'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor
02.05.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Meclisi Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi üyelerinin bir kısmının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından meclis komitesi, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin...

İran'a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmasının ardından Tahran yönetiminin misillemeleri ile karşı karşıya kalan İsrail'de hava savunma sistemleri envanterine ilişkin endişeler yükseliyor.

İSRAİL MECLİSİNDEN ACİL TOPLANMA KARARI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İsrail Meclisi Knesset, hava savunmasında kullanılan "Arrow 3" tipi füzelerin sayısının yetersizliği nedeniyle acil toplanma kararı aldı. İddialara göre, Knesset Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Boaz Bismuth, komite üyelerinin üçte birinden fazlasının "savunma sistemlerinin başarısızlığı ve iç cephenin terk edilmesi" başlıklarının görüşülmesini talep eden bir mektubu imzalamasının ardından söz konusu toplantı kararını aldı.

HÜKÜMETİN HAVA SAVUNMA BÜTÇESİ POLİTİKASI HEDEFTE

Mektupta, geçtiğimiz hafta Tel Aviv yönetiminin hava savunma sistemlerine yönelik bütçe harcamalarını artırmamaktaki kararlılığına ilişkin İsrail basınında yer alan iddialara değinildi. Komite üyelerinin imzasını taşıyan mektupta, İsrail'in "İran'ın gerçekleştirdiği iki büyük balistik füze saldırısına rağmen aylar boyunca Arrow 3 füzelerinin üretim hattını genişletmekten kaçındığı" yönündeki endişe dile getirildi.

Komite üyeleri, füze eksikliği iddialarına ilişkin soruları yanıtlamaları için İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in komiteye çağrılmasını talep ediyor. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

ARROW 3 FÜZELERİ

ABD-İsrail ortak üretimi olan Arrow 3 füzeleri, İsrail'in en gelişmiş uzun menzilli savunma sistemi olarak değerlendiriliyor. Söz konusu füzelerin, İran'dan fırlatılan balistik füzeler ve benzeri mühimmatları atmosferinin dışındayken imha etmek üzere tasarlandığı biliniyor. 

Kaynak: İHA

Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

23:38
İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
23:32
Yüksel Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray’a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:58
Galatasaray’a Samsun’da soğuk duş Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 00:25:07. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'de Arrow 3 füze krizi: Knesset acil toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.