2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi

02.05.2026 00:19  Güncelleme: 01:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, aile ve nüfus yapısının korunması, doğurganlığın desteklenmesi, evliliğin teşvik edilmesi ve her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de "Aile ve Nüfus On Yılı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Genelgede, Türkiye'de aile kurumunun toplumun temeli olduğu ve Anayasa'nın 41'inci maddesiyle güvence altına alındığı belirtildi. Doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin ölçülen en düşük seviyesine gerilediği ifade edilerek, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin "varoluşsal bir boyuta" ulaştığı kaydedildi.

"AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYON BELGESİ" HAZIRLANDI

Genelgede, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle başlayan çalışmaların uzun vadeli ve bütüncül politika çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildiği bildirildi. Bu kapsamda hayata geçirilecek stratejik öncelikler ile uygulama modeli ve araçlarını içeren "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı ve bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı açıklandı.

KAMU POLİTİKALARI AİLE VE NÜFUS ETKİSİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Genelgeye göre tüm kamu politikaları, düzenlemeler, uygulamalar ve kamu kurumları tarafından yürütülen ya da desteklenen araştırmalar, aile kurumuna ve nüfus değişimine etkileri bakımından değerlendirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları, görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek. Resmi belgeler, planlar, programlar ve hizmet içi eğitimlerde aile ve nüfus politikasıyla uyumlu kavramsal çerçeve esas alınacak.

EVLİLİK VE ÇOK ÇOCUKLU AİLE YAPISI DESTEKLENECEK

Genelgede, evlilik kurumunun toplumsal itibarının korunacağı, evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması ve genç yetişkinlerin evliliğe teşvik edilmesi için mekanizmaların güçlendirileceği belirtildi. Ayrıca annelik ve babalığın çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak güçlendirileceği, çok çocuklu aile yapısının destekleneceği ve çocuk sahibi olmayı özendiren uygulamaların hayata geçirileceği ifade edildi.

KIRSALA DÖNÜŞ VE AİLE DOSTU ŞEHİRLER VURGUSU

Genelgede, nüfusun dengeli dağılımı için kırsal alandaki nüfus kaybının önlenmesi, kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara dönüşünün özendirilmesi ve kentsel mekanların aile ve çocuk odaklı bir anlayışla dönüştürülmesi hedeflendi. Yaşlı refahı, kuşaklar arası dayanışma, aile merkezli bakım ve destek modellerinin de güçlendirileceği bildirildi.

"DİJİTAL AİLE KALKANI" OLUŞTURULACAK

Genelgede, kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi için "dijital aile kalkanı" oluşturulması başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi. Aile dostu yayıncılığın teşvik edileceği ve sorumlu medya kullanımı bilincinin yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

MAYIS AYININ SON HAFTASI "MİLLİ AİLE HAFTASI" OLACAK

Genelgeyle her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanması kararlaştırıldı. Kamu kurum ve kuruluşları, bu haftanın anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleyecek. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında yürütülecek tüm çalışmalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları yıllık faaliyetlerini belirleyerek Bakanlığa raporlayacak.

Kaynak: ANKA

