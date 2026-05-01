Yasal boşluktan faydalandı, topladığı sahipsiz arazilerde kendisini \'kral\' ilan etti

İsviçre’de endüstriyel otomasyon teknisyeni Jonas Lauwiner, hukuk sistemindeki sıra dışı bir boşluğu kazanca dönüştürdü.

10 YILDA 148 PARÇA ARAZİYİ ÜZERİNE GEÇİRDİ

Ülke yasalarına göre; sahibi görünmeyen veya mirasçıları tarafından reddedilen araziler, yerel konseylere yazılı başvuruda bulunan kişilere ücretsiz olarak devredilebiliyor. Bu kuralı fark eden Lauwiner, 10 yıl süren titiz bir çalışmayla 148 parça araziyi üzerine geçirdi.

Lauwiner'in bu süreç sonunda ulaştığı rakamlar dudak uçuklattı. Toplamda 117 bin metrekarelik bir alanın tapusunu alan genç teknisyen, Vatikan’ın yüz ölçümünün yaklaşık 4’te 1’i kadar toprağa sahip oldu. Ancak asıl kriz, bu arazilerin niteliğinden kaynaklanıyor.

ÖNCE HALKTAN GEÇİŞ ÜCRETİ TALEP ETTİ

Edindiği 148 parça arazinin 83 tanesinin aktif olarak kullanılan yollardan oluşması, İsviçre sokaklarında "derebeylik" dönemini geri getirdi. Lauwiner, kendi adına tescil edilen yolları kullanan mahalle sakinlerinden "bakım ücreti" talep etmeye başladı. Bununla da yetinmeyerek, arazisinin yakınında inşaat yapmak isteyen firmalara yüksek bedellerle "geçiş hakkı" satarak ciddi bir gelir kapısı oluşturdu.

DAHA SONRA KENDİSİNİ KRAL İLAN ETTİ

Daha sonrasında ise kendisini resmen "İsviçre Kralı" ilan eden Lauwiner, bu durumu bir şova dönüştürmekten de geri durmadı. Kendisi için özel bir taç giyme töreni düzenleyen 36 yaşındaki Lauwiner, kurduğu internet sitesinde askeri üniformalarla verdiği pozları kullandı. Lauwiner, satın aldığı eski bir tankı da "saray" olarak nitelendirdiği evinin önüne yerleştirdi.

"KAN DÖKMEDEN YAPTIM"

Halkın öfkesine ve açılan davalara rağmen mahkeme, işlemlerin yasalara uygun olduğuna hükmederek davayı reddetti. Hukuki zaferinin ardından öz güvenli açıklamalar yapan Lauwiner, süreci “Bunu dijital bir askeri harekat gibi kan dökmeden yaptım” sözleriyle özetledi.

BAŞKENT DE KANTONLAR DA DÜĞMEYE BASTI

Lauwiner her ne kadar yasaları çiğnemediğini ve sadece verileri iyi analiz ettiğini savunsa da, bu olay İsviçre’de taşları yerinden oynattı. Bern başta olmak üzere birçok kanton yönetimi, sahipsiz arazilerin öncelikli olarak kamuya devredilmesini zorunlu kılan yeni yasal düzenlemeler için düğmeye bastı.