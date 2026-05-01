Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi

01.05.2026 19:06
ABD Başkanı Donald Trump: Gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağım

Bir yandan İran ile ateşkes ve barış görüşmelerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, diğer yandan ise ticaret savaşlarını yeniden başlattı. 

AB'YE YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı. Trump, kararı Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaşmaya varılmış olan ticaret anlaşmasına uymaması nedeniyle aldığını söyledi.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağı konusunda anlaşıldığına işaret eden Trump, halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini, bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve bunun otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir "rekor" olduğunu ifade etti.

"BUGÜN AMERİKA'DA YAŞANANLARA BENZER BİR ŞEY DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞTI" 

Trump, Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

AB VE ABD ARASINDAKİ TİCARET ANLAŞMASI

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

Sonrasında AB ile ABD arasında başlayan ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025’te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı. Turnberry Anlaşması kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Mali’de savaş şiddetleniyor Türk yapımı İHA’larla böyle avladılar Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
İran’ın başkenti Tahran’da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale getirildi
Trump’tan “Kurşun geçirmez yelek giyer misiniz“ sorusuna güldüren yanıt Trump'tan “Kurşun geçirmez yelek giyer misiniz" sorusuna güldüren yanıt
Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı
Doğum izni 24 haftaya yükseldi Doğum izni 24 haftaya yükseldi
15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

19:38
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
18:20
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
16:16
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
