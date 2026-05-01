Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği saldırısının yeni görüntüleri yayınlandı
01.05.2026 05:03
ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırının yeni görüntülerini yayınladı.

ABD Columbia Bölge Savcısı Jeanine Ferris Pirro, ABD Başkanı Donald Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırı ve öncesine ait yeni görüntüler yayınladı. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde

saldırgan Cole Tomas Allen'ın saldırıdan 1 gün önce Hilton Oteli'nde keşif yaptığı ve saldırı günü güvenlik noktasına doğru koşarak bir ABD Gizli Servis ajanına ateş ettiği görüldü. Savcı Pirro, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vurulma olayının dost ateşi sonucu meydana geldiğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Ofisim, Cole Tomas Allen'ı adalete teslim etmeye yönelik kapsamlı soruşturmayı FBI ile birlikte titizlikle yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın katıldığı yemeğe saldırı düzenlenmişti

ABD'nin başkenti Washington'daki Hilton Oteli'nde Trump ve kabine üyelerinin katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı yapılmıştı. 31 yaşındaki saldırgan Cole Tomas Allen, koşarak güvenlik noktasından geçip bir Gizli Servis ajanına ateş ettikten sonra yakalanmıştı. Vurulan Gizli Servis ajanının giydiği çelik yelek sayesinde yara almadan kurtulduğu açıklanırken, Trump ve beraberindeki kabine üyeleri etkinliğin yapıldığı salondan tahliye edilmişti. Saldırgan Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunmak ve federal silah yasalarını ihlal etmekle suçlanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

