Pazarda kilosu 50 TL\'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Pazarda kilosu 50 TL’den satılan Türk somonu, uzman uyarısıyla gündeme geldi. Bir gıda mühendisi, balıkların görünümüne dikkat çekerek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.
Gıda mühendisi, satışta olan somonların karın kısmındaki anormal şişkinliğe dikkat çekerek, bu durumun balıkların ölüm sonrası sürecine işaret edebileceğini söyledi. Uzman, “Karınları davul gibi şişmiş. Büyük ihtimalle bu balıklar denizde ölmüş. Ölüm sonrası bakteri gelişimi ve gaz birikimi başlamış” ifadelerini kullandı.
Balıkların düşük fiyatla satılmasının nedenine de değinen gıda mühendisi, “Ucuz olmasının sebebi bu” diyerek tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
