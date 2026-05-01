Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın - Son Dakika
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Pazarda kilosu 50 TL\'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
01.05.2026 10:47
Pazarda kilosu 50 TL\'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Pazarda ucuza satılan somonlar için uyarıda bulunan gıda mühendisi, şişkin balıkların ölüm sonrası bozulma sürecine girmiş olabileceğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Pazarda kilosu 50 TL’den satılan Türk somonu, uzman uyarısıyla gündeme geldi. Bir gıda mühendisi, balıkların görünümüne dikkat çekerek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

KARINLARININ ŞİŞKİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ 

Gıda mühendisi, satışta olan somonların karın kısmındaki anormal şişkinliğe dikkat çekerek, bu durumun balıkların ölüm sonrası sürecine işaret edebileceğini söyledi. Uzman, “Karınları davul gibi şişmiş. Büyük ihtimalle bu balıklar denizde ölmüş. Ölüm sonrası bakteri gelişimi ve gaz birikimi başlamış” ifadelerini kullandı.

UCUZ FİYATIN NEDENİNE DİKKAT ÇEKTİ

Balıkların düşük fiyatla satılmasının nedenine de değinen gıda mühendisi, “Ucuz olmasının sebebi bu” diyerek tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Son Dakika Güncel Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın - Son Dakika
