Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco, İstanbul’dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Havalimanındaki anlar duygusal görüntülere sahne oldu.
Görevine son verilen Alman teknik adam, sabah saatlerinde İstanbul’dan ayrıldı. Tedesco’yu uğurlamak için havalimanına giden Fenerbahçeli taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
Yoğun ilgi karşısında duygulanan Tedesco’nun, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü. Tecrübeli teknik adamın bu hali dikkat çekti.
Havalimanında kısa bir açıklama yapan Tedesco, “Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım. Onları çok seviyorum, bu yüzden çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli taraftarların “Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!” tezahüratı ise veda anlarına damga vurdu.
Son Dakika › Spor › Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti - Son Dakika
