Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

30.04.2026 15:39
Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, İbrahim Seten’e sert sözlerle yüklenerek şivesi üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi ve “İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Ertan Torunoğulları, gazeteci İbrahim Seten’in açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi. Torunoğulları’nın ifadeleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“ŞİVEMLE İLGİLİ SÖZLERİ ŞAŞIRTMADI”

Torunoğulları, Seten’in kendisi hakkında yaptığı yorumlara tepki göstererek, şivesi üzerinden yapılan eleştirilerin kendisini şaşırtmadığını belirtti. Karslı kimliğiyle gurur duyduğunu vurgulayan sarı-lacivertli yönetici, bu durumun kendisi için bir değer olduğunu ifade etti.

"KİMLİĞİMDEN ÖDÜN VERMEDİM"

35 yıldır Avrupa’da yaşadığını ve iş hayatında önemli başarılar elde ettiğini belirten Torunoğulları, bu süreçte kimliğinden ödün vermediğini dile getirdi. Başkalarına benzemek yerine kendi değerleriyle var olduğunu vurguladı.

"FENERBAHÇE’YE HİZMET ETME ONURU"

Fenerbahçe’de görev almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Torunoğulları, hem maddi hem manevi olarak kulübe katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

"SUNİ YORUMLARLA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Kendisine yönelik eleştirilerin gerçeklikten uzak olduğunu savunan Torunoğulları, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu tür yorumlarla değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

NET MESAJ: BİR DAHA MALZEME ETME

Açıklamasının sonunda İbrahim Seten’e doğrudan seslenen Torunoğulları, isminin “reyting kaşarlığına malzeme edilmemesini” istedi.

İşte Ertan Torunoğulları'nın açıklaması:

"Sn. İbrahim Seten'e cevabımdır,

3 Temmuz sürecinden beri Fenerbahçe camiasının malumu, etrafının pohpohlamasıyla kendini Baron zanneden birisinin şivem ile ilgili söyledikleri şaşırtmadı.

Ülkesinin farklılıklarından bu kadar bihaber olan İbrahim Beye, Karslı olmaktan, Kars şivesiyle konuşmaktan, 35 yıldır Avrupa'da yaşayıp, iş alanımda önemli başarılar elde ederken, başkasına özenmeden, özümden feragat etmeden bunu yapmış olmanın gururunu yaşadığımı hatırlatmak isterim.

Bugüne kadar şaklabanlara kendimi beğendirmek için kişilğimden ödün vermemeye özen gösterdim, bu konuda noksan olanların suni değerlendirmelerle önemli bir tespit yaptıklarını düşünmeleri de şaşırtmıyor.

Ben, kongrenin teveccühü ve Sn. Sadettin Saran'ın takdiriyle hayatımın en önemli parçalarından biri olan Fenerbahçe'ye hizmet etme şerefini yaşadım. İlk günden itibaren de gerek maddi gerek manevi konuda elimden gelenin en iyisini yaptım. Çok sevdiğim Fenerbahçe'nin yöneticilik kriterlerinin Sn. Seten tıynetinde birisinin değerlendirmesine kalacak kadar küçülmediğini umut ediyor, benimle ilgili başka suni bir analizi yoksa, ismimi reyting kaşarlığına bir daha malzeme etmemesini rica ediyorum."

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Avrupa Birliği’ne: Daha neyi bekliyorsunuz Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?
İzmir’de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı İzmir'de freni patlayan tır 10 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump’ın elini yine tutmadı Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Mine G. Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı
Adım adım yeni savaşa doğru Mali’de çatışmalar şiddetleniyor Adım adım yeni savaşa doğru! Mali'de çatışmalar şiddetleniyor
Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü Anaokulu bahçesinde gösteri yapan öğretmen ve öğrencilerin üzerine tabela düştü
Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu Namaz için uyanan baba oğlunu banyoda ölü buldu
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü
Brent petrol fiyatları uçuşa geçti Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
Çanakkale’de sürüklenen tanker demirletildi Çanakkale'de sürüklenen tanker demirletildi
Trump’a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen’ın hazırlık süreci ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

15:14
Pakistan’da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
Pakistan'da kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:03
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
13:54
Altın için ezber bozan tahmin
Altın için ezber bozan tahmin
13:48
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
13:26
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
12:47
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı
12:42
Dicle Üniversitesi’nin kampüsünde petrol bulundu 6 sondaj kuyusu açılacak
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak
12:40
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
Antalya soruşturmasında 113 milyon lira kamu zararı tespit edildi
12:08
Generali görevinden eden şov MSB nedenini iki cümlede özetledi
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
