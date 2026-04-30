Batman\'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu

Batman'da bir evde bir kadın ve bir erkek yanmış vaziyette ölü bulundu.

KADIN VE ERKEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zengin Apartmanı'nda bulunan bir dairenin balkonundan dumanlar çıktığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeğin yanmış bir şekilde yerde olduğunu ve halının bir kısmının yandığını belirledi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Hayatını kaybeden kişilerin Süreyya İbrahim (45) ve Metin Erman (52) olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, cenazeler otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.