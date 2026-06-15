Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir - Son Dakika
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Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

15.06.2026 08:42
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Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım için kritik senaryo ortaya çıktı. A Milli Takım, Paraguay karşısında da kaybetmesi ve ABD'nin Avustralya'dan puan alması halinde son grup maçını beklemeden turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptaki avantajını daha ilk karşılaşmada kaybetti. Alınan sonuç sonrası gözler ikinci maçta oynanacak Paraguay mücadelesine çevrildi.

Tehlike çanları çalıyor! <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

ELENME SENARYOSU ORTAYA ÇIKTI

Milliler için en kötü senaryoda turnuva, son grup maçı oynanmadan sona erebilir. Türkiye'nin Paraguay karşısında mağlup olması ve ABD'nin Avustralya karşısında puan alması halinde ay-yıldızlı ekip matematiksel olarak son sırada kalabilir ve son maç öncesinde elenme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

İKİLİ AVERAJ DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Turnuvada puan eşitliği durumunda ikili averaj kriterinin öncelikli olması Türkiye'nin işini daha da zorlaştırıyor. Avustralya karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle dezavantajlı konuma düşen Milliler, Paraguay'a da kaybetmesi halinde gruptan çıkma hesaplarında büyük yara alacak.

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

PARAGUAY MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE

Bu nedenle Paraguay karşılaşması Türkiye açısından adeta bir final maçına dönüştü. Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak.

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir

UMUTLAR TÜKENMEDİ

Her ne kadar ilk maçta alınan mağlubiyet moralleri bozsa da Türkiye'nin gruptan çıkma şansı tamamen sona ermiş değil. Ancak Paraguay karşısında alınacak olası bir kötü sonuç, Dünya Kupası macerasının beklenenden çok daha erken bitmesine yol açabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Avustralya, Paraguay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • tektabamcaa1 tektabamcaa1:
    Paraguayada yenilirse elensin zaten 3 0 Yanıtla
  • Mehmet İsmailoğlu Mehmet İsmailoğlu:
    gol atamadan eleniriz fazla sıkıntı yapmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık yıldıray yanık:
    Paraguay 1 gol atarsa,malesef bizim gol atma şansımız biter,adamların müthiş savunma kültürü var,yememek için her şeyi yaparlar 0 0 Yanıtla
  • ahmet dalkıç ahmet dalkıç:
    Ekonomik ızdırap çeken insanların yakarışı, belki de, kamuflaj olacaktı, Dünya kupası sevinci önüne geçip unutturulmaya çalışılacak ti belki böyle hayırlı. 0 0 Yanıtla
  • Ayşegül Sanlı Ayşegül Sanlı:
    Konuşulan mevzu Paraguay'a da yenilirse ise hiç oynamasınlar daha iyi Bunun Ajantin'i var, İspanya'sı var, Brezilya'sı var 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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