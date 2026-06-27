2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında sona yaklaşılırken son 32 turuna yükselmeyi garantileyen takım sayısı 28'e ulaştı.
ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 28 ülke adını eleme turuna yazdırdı.
ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Norveç, Fransa, Kolombiya, Kanada, İsviçre, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Bosna Hersek, Ekvador, Fildişi Sahili, Hollanda, İngiltere, Japonya, İsveç, Avustralya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Paraguay, Mısır, Gana, İspanya, Senegal ve Belçika son 32 turunu garantiledi.
Grup maçlarının ardından son 32 turundaki ilk eşleşmeler de netleşti.
Grup aşamasında oynanacak son karşılaşmaların ardından kalan eşleşmeler de netlik kazanacak. Takımlar, Dünya Kupası'nda çeyrek final yolunda kritik mücadelelere çıkacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Final gibi eşleşmeler var! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ülkeler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?