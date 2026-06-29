Pakistan'da Terörle Mücadele Operasyonu - Son Dakika
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Pakistan'da Terörle Mücadele Operasyonu

29.06.2026 01:59
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Pakistan, Afganistan sınırında düzenlenen operasyonlarda 29 militanı etkisiz hale getirdi.

(ANKARA) - Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Belucistan ve Karaçi'deki Pakistan Rangers karargahlarına yönelik saldırıların ardından Pakistan- Afganistan sınır hattı boyunca operasyon düzenlendiğini belirterek, operasyonda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tarar, sosyal medya hesabından, Pakistan güvenlik güçlerinin "iyi planlanmış istihbarata dayalı kara operasyonu" düzenlediğini bildirdi. Tarar, Jamaat ul Ahrar ve "Fitna al Khwarij" mensuplarına ait sığınaklar ile güvenli üslerin hedef alındığını belirtti.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, şunları kaydetti:

"Pakistan'daki Khyber Pakhtunkhwa, Belucistan ve Karaçi'deki Pakistan Rangers karargahlarına yönelik son saldırıların ardından, Pakistan-Afganistan sınır hattı boyunca güvenlik güçleri tarafından iyi planlanmış bir istihbarata dayalı kara operasyonu gerçekleştirilmiş, ardından sınır bölgesinde Jamaat ul Ahrar ve Fitna al Khwarij'e mensup militanların sığınakları ve güvenli üslerine karşı kalibre edilmiş vuruşlar yapılmış, 29 militan etkisiz hale getirilmiştir."

28 Haziran 2026 tarihinde, güvenlik güçleri Khyber Pakhtunkhwa'nın Bajaur ilçesinde Pakistan-Afganistan sınırına yakın bir grup militana karşı istihbarata dayalı bir kara operasyonu yürütmüştür. Hassas çatışmanın sonucunda, yüksek değerli Hvarici Komutan Khan Farosh, diğer adıyla Zabal ile birlikte Hindistan vekili Jamaat ul Ahrar'a mensup 3 militan etkisiz hale getirilmiş, birkaç kişi ise yaralanmıştır.

Haq için Gazab Operasyonu'nun devamı niteliğinde, güvenilir istihbarat temelinde, Jamaat ul Ahrar ve Fitna al Khwarij'e ait kamplar ve sığınaklara yönelik hassas hedefleme, 28/29 Haziran gecesi Pakistan-Afganistan sınır bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Paktia, Paktika ve Kunar'daki üç hedef, hassas vuruşlar sırasında imha edilmiş, 25 militan etkisiz hale getirilmiştir. Bu merkezlerde ve sığınaklarda depolanan büyük miktarda silah ve mühimmat da yok edilmiştir.

Pakistan, her zaman bölgede barış ve istikrarı sürdürmek için çaba sarf etmiş, ancak aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyetinden ödün vermeyecektir. Bu, bizim en öncelikli konumuzdur.

Ulusal Eylem Planı üzerine Federal Zirve Komitesi tarafından onaylanan 'Azm e İstehkam' vizyonu altında, Pakistan Güvenlik Güçleri ve Kolluk Kuvvetleri'nin amansız mücadelesi, ülkedeki yabancı sponsorlu ve destekli şiddet belasından kurtulmak için tam hızıyla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Afganistan, Güvenlik, Politika, Pakistan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da Terörle Mücadele Operasyonu - Son Dakika

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