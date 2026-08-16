Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart - Son Dakika
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Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

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Amedspor, Süper Lig’deki ilk maçında Erzurumspor'u ağırladı. 16 yıl aradan sonra kente Süper Lig heyecanı getiren karşılaşmayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çok sayıda protokol üyesi tribünden takip ederken, Diyarbakır Stadı'na Türkçe ve Kürtçe hazırlanan “Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye” pankartı asıldı.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'deki ilk maçına Erzurumspor FK karşısında çıktı.

BAKANLAR ÇİFTÇİ VE BAK DA STADYUMDAN TAKİP ETTİ

Diyarbakır Stadı'nda oynanan sezonun ilk hafta müsabakasını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda milletvekili ile sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin temsilcileri de izledi.

Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Taraftarlar, Diyarbakır'da 16 yıl sonra oynanan Süper Lig maçına yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Erzurumspor FK taraftarları da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart

TRİBÜNLERE TÜRKÇE VE KÜRTÇE PANKART ASILDI

Tribünlere Türkçe ve Kürtçe "Sahada rakip, kardeşlikte biriz, Terörsüz Türkiye" pankartı asıldı.

Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Nasıl yani anlamadim neyin mesajı bu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart - Son Dakika
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