Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret - Son Dakika
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Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret

Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret
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Trendyol Süper Lig'de sezona deplasmanda kötü başlayan Trabzonspor, ilk 3 dış saha maçında yalnızca 1 puan toplayarak son 8 sezonun en kötü başlangıcını tekrarladı. Geçen sezon deplasmanda ligin en fazla puan toplayan takımı olan bordo-mavililer, bu sezon dış sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, sezona dış sahada kötü performansla başladı.

TRABZONSPOR 3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI

Bordo-mavililer, ligin ilk 5 haftasında oynadığı 3 deplasman maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak sadece 1 puan topladı. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, 3. haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybeden Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'a da 1-0 yenilerek dış saha grafiğini tersine çeviremedi.

GEÇEN SEZON DEPLASMAN LİDERİYDİ

Trabzonspor, geçen sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde deplasmanda en fazla puan toplayan takım olmuştu. Geçen sezon 77 puanla şampiyon olan Galatasaray ile 74 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin ardından ligi 69 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, dış sahada bu rakiplerinden daha fazla puanı hanesine yazdırmıştı. Trabzonspor, dış sahada 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 36 puan elde etmiş, Fenerbahçe 35, Galatasaray ise 34 puan toplamıştı. Geçen sezon dış sahada 2,11 puan ortalaması yakalayan bordo-mavililer, bu sezon 3 maçta ise 0,33 puan ortalamasında kaldı.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜ DEPLASMAN BAŞLANGICI

Trabzonspor, son 8 sezonun ilk haftalarına bakıldığında en kötü deplasman başlangıcını 2026-2027'de yaptı. En son 2018-2019 sezonun ilk haftalarında oynadığı 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon da aynı sonuçları tekrarlayarak son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, söz konusu dönemde en iyi başlangıcını ise 2021-2022 sezonunda 3 maçta 9 puanı hanesine yazdırarak elde etmişti.

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor deplasmanda 3 puana hasret - Son Dakika

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