Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor - Son Dakika
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Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor

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Rusya’da bir süredir devam eden akaryakıt krizi, ülkenin en kritik kentlerinden St. Petersburg’a kadar sıçradı. Ukrayna’nın rafinerilere yönelik İHA saldırıları sonrası benzin istasyonlarında kilometrelerce araç kuyrukları oluşurken, yönetim satışlara sınır getirmek ve hatta "tek-çift plaka" uygulamasına geçmek için kolları sıvadı.

Rusya’da bir süredir devam eden akaryakıt sıkıntısı, ülkenin önemli kentlerinden St. Petersburg’a da sıçradı. Kentte çok sayıda akaryakıt istasyonunda benzin bulunamadığı belirtilirken, bazı noktalarda sürücüler kilometrelerce uzanan kuyruklarda beklemek zorunda kaldı.

BİRÇOK İSTASYONDA BENZİN BULUNAMIYOR

Rusya’nın kuzeybatısındaki yakıt sıkıntısının son günlerde özellikle St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde yoğunlaştığı bildiriliyor. Kentte yapılan saha kontrollerinde bazı istasyonlarda hem 92 hem de 95 oktan benzinin bulunmadığı aktarıldı.

Reuters’ın St. Petersburg’dan yayımladığı görüntülerde de benzin istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştuğu görülüyor.

KUYRUKLAR KİLOMETRELERCE UZANIYOR

Yakıt almak isteyen sürücülerin bazı istasyonlarda saatlerce beklediği, kimi noktalarda kuyrukların kilometrelerce uzadığı bildirildi. Bazı istasyonlarda satışlara litre bazında sınır getirildiğine ilişkin haberler de gündeme geldi.

RAFİNERİLERDEKİ SORUNLAR KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Rusya’da yaşanan akaryakıt sıkıntısının arkasında, son aylarda petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları ve rafineri faaliyetlerindeki kesintiler gösteriliyor. Reuters, Ukrayna’nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırılarının ülkenin yakıt üretimini önemli ölçüde azalttığını ve bunun benzin sıkıntısını derinleştirdiğini aktarıyor.

Leningrad bölgesindeki Kinef rafinerisinin devre dışı kalmasının da kuzeybatıdaki sıkıntıyı ağırlaştırdığı bildirildi.

“ÇİFT-TEK” SİSTEMİ GÜNDEMDE

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, yakıt krizinin devam etmesi halinde benzin satışında araç plakalarının tek-çift olmasına göre sınırlama getirilmesinin değerlendirilebileceğini açıkladı. Bölge yönetimi ayrıca istasyonlarda benzinin belirli saatlerde ve program dahilinde satılmasını da gündeme aldı.

KRİZ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

St. Petersburg’daki sıkıntı, Rusya genelinde aylardır devam eden yakıt krizinin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor. Reuters’a göre ağustos ayında en az 10 bölgede benzin satışlarına yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlanmıştı. Son dönemde yakıt sıkıntısının ülkenin çok sayıda bölgesine yayıldığı bildiriliyor.

İhlas Haber Ajansı, Petersburg, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Rusya'da akaryakıt krizi: Pek çok şehirde benzin bulunamıyor - Son Dakika

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