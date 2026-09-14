Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Kılıçdaroğlu\'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
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Mutlak butlan kararı sonrası hareketli günler yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışı resmen başladı. Kurultay öncesi genel başkanlık için ilk adaylığını açıklayan isim Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Atıcı, adaylık kararını bizzat iletti.

Mutlak butlan kararı sonrası çalkantılı süreçten geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler yaklaşan kurultaya çevrildi. Çok adaylı geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında sahneye çıkan ilk isim Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek kurultayda aday olacağını ifade etti.

"İZİN VEYA İCAZET ALMAYA GELMEDİM"

Görüşmenin ardından Milliyet’e açıklamalarda bulunan Aytuğ Atıcı, ziyaret amacının "izin almak, icazet almak veya destek istemek" olmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Atıcı, Genel Başkan'a yönelik şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. ‘Partiyi güvenli bir limana getireceğim’ dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size ‘aday olmak zorundasınız’ diyecek. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem."

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Aytuğ Atıcı

KILIÇDAROĞLU: "HAYIRLI OLSUN, PARTİYİ TOPARLAMAMIZ LAZIM"

Aytuğ Atıcı’nın adaylık beyanını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Atıcı’ya, "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" yanıtını verdiği öğrenildi. Çok adaylı bir yarışa sahne olması beklenen kurultay öncesinde atılan bu adım, CHP kulislerindeki hareketliliği daha da artırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Aytuğ Atıcı, Politika, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    sen gidersen toparlanır 4 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Muharrem abin gelecek 3 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    içlerinde yok ki inşallah mümin biri gelir de ibadet te yarışırlar ülkemizin en büyük sorunu bu her olayın sebebi bu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu - Son Dakika
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