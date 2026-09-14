Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

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Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi senaristleri 2,5 saat ifade verdi. Adliye çıkışında Raci Şaşmaz, “Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye çağrılan 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri savcıya ifade verdi. Yaklaşık 2,5 saat süren işlemlerinin ardından senaristler adliyeden ayrıldı.

SAVCILIKTA 2,5 SAATLİK SORGULAMA

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yıllar sonra yeniden açılan ve dizideki bazı sahnelerin mercek altına alındığı dosya kapsamında adliyeye gelen senaristler, savcı karşısına çıktı. Senaryodaki sembolik mesaj iddiaları ve gerçek hayattaki olaylarla örtüşen kronolojik detayların araştırıldığı soruşturmada, senaristlerin savcılıktaki ifade işlemi yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! <a class='keyword-sd' href='/raci-sasmaz/' title='Raci Şaşmaz'>Raci Şaşmaz</a> o soruyu yanıtsız bıraktı

ŞAŞMAZ'DAN "İSİM BENZERLİĞİ Mİ?" SORUSUNA SESSİZLİK

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye binasından ayrılan senaristler, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Adliye çıkışında görüntülenen Raci Şaşmaz, gazeteciler tarafından yöneltilen "Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?" sorusunu yanıtsız bırakarak bölgeden ayrıldı. Alınan ifadelerin ardından savcılığın dosya üzerindeki incelemelerine devam edeceği bildirildi.

Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

ZAMANLAMA MANİDAR

Senaristlerin soruşturmada ifadeye çağrılmasının temel gerekçeleri arasında dizinin bazı bölümleri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki zamanlama yer alıyor. Dosyadaki tespitlere göre, "Kurtlar Vadisi"nin 10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" adlı karakterin bir hücrede tutulduğu, darp edildiği, tehdit edildiği ve daha sonra Yaşar Ağa’ya teslim edildiği sahneler yer almıştı. Bu bölümün yayımlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011’de Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

ŞIRINGAYLA HAVA ENJEKTE ETTİLER

Soruşturma kapsamında incelenen diğer sahnede ise karakterin ölümü işlendi. Dizinin 8 Aralık 2011’de yayımlanan 139. bölümünde, Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yükseldiğini belirterek duş aldığı ve ardından "Kara" karakterinin Kaşifoğlu’nun koluna şırıngayla hava enjekte ederek öldürdüğü sahne ekrana getirildi. Kozinoğlu’nun ölümünden kısa süre sonra yayımlanan bu sahne, senaryo ile gerçek ölüm arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığının araştırılmasına gerekçe gösterildi.

Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

"ERDOĞAN" YAZILI MEZAR TAŞI DA DOSYADA

Soruşturma dosyasında dizinin ilerleyen dönemdeki görselleri de mercek altına alındı. 17 Mayıs 2012’de yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde "ERDOĞAN" yazılı mezar taşının ekrana getirilmesi de soruşturma dosyasına giren detaylar arasında bulundu.

Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Yine Kurtlar Vadisi Pusu'nun 4 Şubat 2010'da yayımlanan 79. bölümünde “34 FG 7061” plakalı bir aracın görüntülenmesi de dikkat çeken konular arasında.

FG kısaltmasının FETÖ örgütünün ölen lideri Fetullah Gülen'i hatırlatması sosyal medyada gündeme geldi.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, dizinin senaryosundaki sahneler ile Kozinoğlu’nun MİT raporundaki iddiaların bağlantısı araştırılmaya devam ediyor. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın vereceği ifadelerin dosyaya yön vermesi bekleniyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı, Silivri Cezaevi, Kaşif Kozinoğlu, Kurtlar Vadisi, Raci Şaşmaz, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • etem karatas etem karatas:
    Herşey önceden senaryosu yazılarak işlenmiş ama bu insanlar kaç yıldır elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor inanılır gibi değil neyin kafasını yaşıyorsunuz 5 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Başroldeki eleman zaten ayan beyan tarikat üyesi değilmi? 3 2 Yanıtla
  • levent kurtkapar levent kurtkapar:
    Senaristlerin her türlü ilişkisi araştırılmalı ve gereği yapilmali 4 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    şimdi siz naneyi yemedinizmi 2 2 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    FETÖcilerle mücadele edilmiş miş... 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı - Son Dakika
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