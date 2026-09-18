BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç - Son Dakika
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BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

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BAE merkezli Sky News Arabia, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Türkiye ve İsrail ordularının askeri kapasitelerini karşılaştıran geniş bir analiz yayınladı. Analizde Türkiye'nin insan gücü, yerli İHA/SİHA teknolojisi ve deniz kuvvetlerindeki ezici filosuyla konvansiyonel sahada İsrail'e karşı açık bir üstünlüğe sahip olduğu vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News Arabia, Türkiye ile İsrail ordularını karşılaştırarak olası bir çatışma senaryosunu mercek altına aldı. Hazırlanan analizde Türkiye'nin insan gücü, yerli insansız hava araçları (İHA) teknolojisi ve güçlü donanmasıyla konvansiyonel sahada İsrail'e karşı belirgin bir üstünlüğe sahip olduğu kaydedildi.

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları nedeniyle tırmanan gerilim sürerken, BAE yayın organı Sky News Arabia iki ülkenin askeri kapasitelerini kıyaslayan kapsamlı bir analiz yayınladı. İki ülkenin kara sınırı bulunmaması nedeniyle olası bir çatışmanın hava, hava savunma ve deniz unsurları üzerinden şekilleneceği belirtilen analizde, Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik derinliğine ve hızla büyüyen savunma sanayisine dikkat çekildi.

BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

DEMOGRAFİK VE DENİZ GÜCÜNDE TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

Dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8'inci sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 480 bin aktif personeli ve 380 bin yedek askeriyle büyük bir demografik avantaja sahip olduğu vurgulandı. 15'inci sırada yer alan İsrail ordusunun ise 170 bin aktif asker ve 450 bin yedek kuvvetle hareket ettiği ifade edildi.

BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç

Deniz kuvvetleri alanında Türkiye'nin ezici bir güç sergilediği aktarılan analizde; 16'dan fazla fırkateyn, 9 korvet, 12 denizaltı ve TCG Anadolu SİHA gemisinden oluşan filonun Akdeniz'de ablaka kurma kabiliyetine sahip olduğu bildirildi. İsrail donanmasının ise kıyı hatlarını ve doğal gaz sahalarını koruma odaklı, nispeten küçük bir yapıdan oluştuğu kaydedildi.

HAVA SAHASI VE SAVAŞ TEKNOLOJİLERİ

Hava gücü ve savunma teknolojilerinde her iki ülkenin farklı alanlarda öne çıktığı belirtildi:

  • İnsansız hava araçları: Türkiye; Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma insansız savaş uçağıyla İHA alanında "süper güç" olarak nitelendirildi. İsrail'in ise Heron ve Hermes 900 gibi araçlarla daha çok istihbarat ve hassas vurucu güce odaklandığı ifade edildi.
  • Savaş uçakları: Türkiye'nin modernize edilmiş F-16 filosu, yerli savaş uçağı KAAN projesi ve F-35 sürecine değinilirken; İsrail'in 5'inci nesil F-35 Adir, F-15 ve F-16 filolarıyla niteliksel hava üstünlüğünü elinde tuttuğu kaydedildi.
  • Kara gücü: Türkiye'nin Leopard, M60 ve yerli Altay tanklarıyla toplam 2 bin 284 adetlik devasa bir tank filosuna sahip olduğu; İsrail'in ise Trophy koruma sistemli Merkava 4 ve 5 tanklarıyla teknoloji odaklı bir kara kuvveti işlettiği aktarıldı.
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Me Md Me Md:
    Turkiyenin osrail nufusunda fazla askeri var unutmayin 2 14 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    a haberden almiş bilgileri belliki 19 1
  • Halil aykır Halil aykır:
    Kendiniz yapacaksanız bir şeyler yapın,Türkiyeye gaz vermeyi bırakın. 12 1 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bu gaz ak davarlara bir ay yeter 16 1
  • Mesut Çakar Mesut Çakar:
    Tek eksiğimiz hava üstünlüğü F35 ve kaan projesl mutlaka asilmasi gereken cok onemli blr faktor bizin icin 1 11 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sonuc : israil topragini genisletiyor. 0 0 Yanıtla
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