Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir

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Bakan Çiftçi: Borsaya yönelik sabah da operasyon olabilir
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsa ve sermaye piyasalarında yaşananlara ilişkin yeni operasyon sinyali verdi. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Çiftçi, "Borsaya yönelik operasyonlar devam edecek. Bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında borsa ve sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlüklere yönelik operasyonların süreceğini açıkladı. Gün içinde yapılan müdahalelere dikkat çeken Çiftçi, yeni operasyonların her an gelebileceğinin sinyalini verdi.

"DEVLET UNUTMAZ, UYUTMAZ"

Bakan Çiftçi, Tgrt Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Borsaya yönelik operasyonlar devam edecek. Bugün de operasyon vardı. Yarın sabaha doğru da operasyon olabilir. Operasyonlar devam edecek. Biz 'Devlet unutmaz, uyutmaz' diyoruz."

KARA PARAYLA MÜCADELE

Çiftçi sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Suç örgütünü ayakta tutan asıl güç kasasıdır; bu yüzden parayı takip ediyoruz. 2026’nın ilk sekiz ayında mali suçlara yönelik 10 bin 64 operasyon gerçekleştirdik; 22 bin 185 gözaltı ve 2 bin 386 tutuklama yapıldı. Bu operasyonlarda 13 bin 782 çek ve senet, 846 banka ve kredi kartı, 161 POS cihazı ile 14 milyon 303 bin lira nakit ele geçirdik.

Vatandaşımızı borç batağına sürükleyen tefeciliğin de üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Bu dönemde 1.040 tefecilik operasyonu yaptık; 3 bin 156 gözaltı, 674 tutuklama gerçekleşti ve 11 milyon 769 bin lira suç gelirine el konularak sahibinin, yani vatandaşın hakkı korundu. Kara para, geçmişte işlenen suçun kazancı değil; gelecekte işlenecek suçun sermayesidir. Tefeci vatandaşın çaresizliğini faize çevirir; biz o çarkı kırıp hakkını geri veririz."

İçişleri BakanıMustafa ÇiftçiOperasyon3. SayfaEkonomiGüncelBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yobaz deşen yobaz deşen:
    sanki 24 yıl başkası yönetmiş ülkeyi komedi bu arada reco baba haberi olmadan siz birşey yapamazsınız 5 2 Yanıtla
  • Mustafa Çetin Mustafa Çetin:
    Yeni içişleri ve adalet bakanına güveniyorum daha önce karamsardım 0 2 Yanıtla
  • u4660468231@gmail.com [email protected]:
    bir hisse 20 Tl den 2000-3000 TL olunca spk denetçileri neredeydiler neden buna izin verdiler 2 0 Yanıtla
  • hasan yılmaz hasan yılmaz:
    yeni hükümet gereğini yapıyor. 0 1 Yanıtla
  • Zafer Oğuz Zafer Oğuz:
    Başta ağrota olsun sahibi borsaya girdikten sonra imparator oldu 48 tl ye giden hisse 2 tl sakız parası değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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