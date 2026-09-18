39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber - Son Dakika
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39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

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39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı\'nın eşine kötü haber
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Uzun süredir beklenen İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında, ay başında Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü görevinden alınan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ismi yer almadı. Böylece televizyon programcısı Müge Anlı'nın eşi olan Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevinin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde olacağı ve merkeze çekildiği netleşti.

Sarıyer ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi, yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla netleşti. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararname sonrası Yüzbaşıoğlu'nun merkez teşkilatında görevlendirildiği öğrenildi.

YÜZBAŞIOĞLU'NUN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2026 yılına Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak başladı. Mayıs ayında ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 1 Eylül'de gerçekleştirilen ilçe ve şube müdürlüklerine yönelik kapsamlı değişiklikler kapsamında görevinden ayrıldı.

Televizyon programcısı Müge Anlı ile evliliği nedeniyle kamuoyunda daha fazla tanınan bir isim haline gelen Yüzbaşıoğlu'nun bundan sonraki görev yeri merak konusu oldu.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KARARNAMESİNDE YER ALMADI

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte Yüzbaşıoğlu'nun durumu belli oldu. 39 ilin emniyet müdürünün değiştiği kararname listesinde isminin yer almaması üzerine Yüzbaşıoğlu'nun Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirildiği öğrenildi.

Yüzbaşıoğlu'nun ilerleyen dönemde il emniyet müdürlüğü görevine atanabileceği beklentileri bulunurken, kararname kapsamında herhangi bir il müdürlüğüne getirilmedi.

39 İLDE EMNİYET MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Yayımlanan kararnameyle çok sayıda ilde emniyet müdürlüğü görevlerinde değişiklik yapıldı. Bazı mevcut il emniyet müdürleri farklı illere atanırken, bazı görevler ise Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki isimlere verildi.

Kararname kapsamında yapılan bazı atamalar şöyle:

Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.

Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü oldu.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canitez, Van İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü oldu.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürü oldu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürü oldu.

Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürü oldu.

MERKEZ TEŞKİLATINDAN İL MÜDÜRLÜKLERİNE ATAMALAR

Kararname kapsamında çok sayıda polis başmüfettişi de il emniyet müdürlüğü görevlerine getirildi.

Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici Gaziantep, Ali Süllü Denizli, Gökhan Demirtola Afyonkarahisar, Yusuf Topcan Yalova, Ali Erkan Aktaşgül Amasya, Bülent Gürcan Bartın, Yusuf Fatih Atay Batman, Ayhan Karaduman Bayburt, Mehmet Darendeli Bingöl, Hikmet Ataman Bitlis, Gökhan Dedebağı Burdur, Esat Feryadi Doköz Erzincan, Mahmut Ay Erzurum, Mehmet Yüksel Gümüşhane, Nihat Özen Hatay, Eraslan Er Iğdır, Osman Tinmazol Karabük, Mustafa Çakır Kırklareli, Arslan Bağrıaçık Kilis, Arif Hakan Tandoğan Kütahya, Mustafa Varol Mardin, Cemal Dalman Muş, Sinan Dalli Nevşehir, Yavuz Doğan Şırnak ve Kenan Şengül Tokat İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

ÇOK SAYIDA İSİM EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE ALINDI

Kararnameyle bazı il emniyet müdürleri ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

Bu kapsamda Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Rize, Sinop, Şırnak ve Yalova il emniyet müdürleri değişti.

Yapılan düzenlemelerle birlikte emniyet teşkilatında önemli görev değişiklikleri gerçekleşirken, Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da yeni görev süreci başlamış oldu.

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SON DAKİKA: 39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber - Son Dakika
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