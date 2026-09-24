14 ay hapis yatan öğretmen Özgür Fırat beraat etti, göreve dönmek için dilekçe verdi - Son Dakika
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14 ay hapis yatan öğretmen Özgür Fırat beraat etti, göreve dönmek için dilekçe verdi

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14 ay hapis yatan öğretmen Özgür Fırat beraat etti, göreve dönmek için dilekçe verdi
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Antalya'da kredi dolandırıcılığı mağduru beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat, 14 ay hapis yattıktan sonra 8 yıl süren hukuk mücadelesiyle beraat etti. Göreve dönmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe veren Fırat, öğrencilerine kavuşacağı günü bekliyor.

ANTALYA'da kredi çekmek isterken dolandırıcıların tuzağına düşen, mağdur olduğu halde emniyet ve bankanın 'kayıt yok' beyanı üzerine, okula giderken gözaltına alınarak 14 ay hapis yatan beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat (45), 8 yıl süren hukuk mücadelesini kazandı. Bu süreçte boşanan, anne ve babasına evlerini sattırmak zorunda kalan ve halen taksicilik yapan Fırat, beraat etti ve yıllar sonra görevine dönüp öğrencilerine ve mesleğine kavuşmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Fırat, "İlk atandığımdaki heyecan nasılsa şimdi de halen titriyorum, o kadar heyecanlıyım" dedi.

Antalya'da bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek için bankaya internetten başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Dolandırıcılar, hesaba gönderilen parayı Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS'i kullanarak ATM'den çekti. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

OKULA GİDERKEN GÖZALTINA ALINDI

K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu, ayrıca bankayla da konuya ilişkin görüşme yaptığını söyledi. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne ve bankaya yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair belge olup olmadığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu. Ancak Emniyet Müdürlüğü, Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığına, banka ise görüşme yapılmadığına yönelik yazı gönderdi. Bunun üzerine Özgür Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, 8 yıl önce okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp cezaevine götürüldü.

AİLESİ DAĞILDI

Aldığı ceza nedeniyle öğretmenlikten de ihraç edilen Özgür Fırat, 14 ay cezaevinde kaldı. Bu süreçte boşanan, avukat masrafları nedeniyle anne ve babasına ait evi satmak zorunda kalan Fırat, zor günler yaşadı. Özgür Fırat ve avukatı, emniyetin mahkemeye 'yok' dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Halen taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.

EMNİYETİN 'YOK' DEDİĞİ EVRAK ÇIKTI

Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Özgür Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bunun üzerine mahkeme, Fırat'ın telefon arama kayıtlarının geçmişe dönük incelenmesini istedi. Bankanın 'görüşme yapılmamıştır' cevabının aksine HTS kayıtlarında banka ile Özgür Fırat arasında olayın yaşandığı gün 11 görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Fırat'ın beraatine karar verdi.

ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Eskişehir'de aynı suçla açılan ve cezaevine girmesine neden olan davadaki kararı onanan Özgür Fırat, Yargıtay'a başvurdu. Adalet Bakanlığı'nın ilettiği dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında aynı suçlarla açılan davalardan beraat eden Fırat'a verilen cezanın kanun yararına bozulmasını istedi. Dosyayla ilgili görüşen Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine' dair verdiği kararı bozup, yeniden yargılamanın yolunu açtı. Yeniden hakim karşısına çıkan Fırat, daha önce beraat ettiği suçlamadan yine beraat etti. Öğretmenlik görevine dönmek için önündeki tüm engeller kalkan Fırat, avukatıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göreve dönmek için dilekçe verdi. Fırat, şimdi çok sevdiği öğrencilerine kavuşmak için gün sayıyor

'İLK ATANDIĞIMDAKİ GİBİ HEYECANDAN TİTRİYORUM'

8 yılın sonunda yeniden yargılanıp beraat ettiğini söyleyen Özgür Fırat, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaparak göreve dönmek için talepte bulunduk. Gerçekten çok heyecanlıyım. 2010 yılında atanmıştım göreve. İlk atandığımdaki heyecan nasılsa şimdi de halen titriyorum, o kadar heyecanlıyım. Öğrencilerime kavuşmak için sabırla bekliyorum. 8 yıldır bekliyorum. Öğretmen arkadaşlarımı çok özledim, öğrencilerimi çok özledim. Çok zor günler geçirdik. 8 yılın sonunda Yargıtay kararıyla, kanun yararına bozuldu karar ve haziran ayında yeniden yargılama ile beraatim kesinleşti" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM ÇOK HUZURLUYUM'

Görevine dönmek için sabırsızlandığını belirten Fırat, "En önemlisi, insan ailesinin inancını, sevgisini görüyor. Ailenin ne kadar önemli bir duygu olduğunu hissediyor. Arkadaşlığın ne demek olduğunu hissediyor. Adalete güvenimizi hiç kaybetmediğimizi ilk günden beri söylemiştim ve bu güvenimin ne kadar tam olduğunu gösterdi bana bu. Eninde sonunda adalet yerini buluyor. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Ailem çok mutlu. İnşallah en kısa zamanda da Milli Eğitim Bakanlığı da göreve iademi verir ve görevime başlarım, kaldığım yerden devam ederim. 3 tane başarı belgem var. Bu ülkeye daha çok başarılar sağlayacağım. İnşallah en kısa zamanda görevime dönerim" diye konuştu.

'TAZMİNAT DAVALARI AÇACAĞIZ'

Yaşanan mağduriyet nedeniyle hukuki mücadelelerinin devam edeceğini söyleyen Avukat Luiza Ersu ise "Bu sürece Özgür Fırat hakkında verilen bir mahkumiyet kararı ve kesinleşmiş bir karar doğrultusunda kapanmış bir dosya ile başladık. Bu dosyada müvekkilimin uğramış olduğu hak kayıpları, müşteki sıfatıyla vermiş olduğu ifade tutanağı ile banka ile yaptığı görüşmenin HTS kayıtları bulunmamıştı. İfade tutanağını ve HTS kayıtlarını bularak yargılamanın yenilenmesini talep ettik. Bu süreçte taleplerimizin hepsi reddedildi. Kanun yararına bozmaya gittik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca talebimiz kabul edildi ve müvekkilim yeniden yargılandı. Yeniden yargılama sonucunda beraat kararı verildi ve karar kesinleşti. Buna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçemizi verdik, öğretmenlik mesleğine geri dönmesi açısından. 8 yıla dönük bütün hak kayıplarını maddi manevi talep edeceğiz. Tabii bu bununla da kalmayacak. Hem ilgili bankaya hem de Emniyet Müdürlüğü'ne tazminat davalarımızı açacağız. Şu an çok mutluyuz. En önemli, en zor aşamayı atlattık ve beraat kararını aldık" dedi.

Kaynak: DHA
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