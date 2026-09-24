ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı - Son Dakika
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ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

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ABD\'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
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ABD'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik yaptırım tehdidinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nden dikkat çeken bir adım geldi. BAE, İran hava yolu şirketlerinin ülkeye ve ülkeden gerçekleştirdiği tüm uçuşları bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı. Kararın, ABD'nin İran hava yolu şirketlerine yönelik yaptırımları kapsamında alındığı açıklanırken, Irak ve Umman da daha önce İran'la uçuşlarını durdurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran hava yolu şirketlerinin ülkeye ve ülkeden gerçekleştirdiği uçuşların bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını duyurdu.

KARAR ABD'NİN UYGULADIĞI YAPTIRIM ÇERÇEVESİNDE ALINDI

BAE resmi haber ajansı WAM'ın aktardığına göre, BAE Sivil Havacılık Genel Otoritesinden yapılan açıklamada, İran hava yolu şirketlerinin BAE'ye ve BAE'den gerçekleştirdiği uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, ABD'nin İran hava yolu şirketlerinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki havalimanlarını kullanmasına yönelik uyguladığı yaptırım çerçevesinde alındığı ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Otoritesi, iki ülke arasındaki hava trafiği normale dönene kadar gelişmelere ilişkin ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran ile BAE arasındaki tüm uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı

ABD TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETMİŞTİ: DOLAR SİSTEMİNDEN ÇIKARILIRSINIZ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin yaptırım listesine aldığı İran'a ait hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri dolar sisteminden çıkarmakla tehdit etmişti.

Bessent, ABD yaptırımları nedeniyle İran hava yolu şirketlerinin dünya genelinde faaliyet göstermekte zorlanacağını belirterek, "Tüm İran hava yolu şirketleri dünya genelinde faaliyetlerini durduracak" demişti.

İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarına izin veren ülkeleri hedef alan Bessent, "Eğer ülkenize inerlerse onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmetleri sunamazsınız, bilet satamazsınız, aksi takdirde dolar sisteminden çıkarılırsınız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
Scott Bessent

İKİ ÜLKE DAHA ASKIYA ALMIŞTI

ABD’nin yaptırım tehdidi sonrası ilk adım Irak ve Umman’dan gelmiş, Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül’de iptal edilmişti.

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    Yorumlar (2)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Sen tanrımısın sende o koltuktan birgün gideceksin 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    lanetler olsun ameri Ka ya 0 0 Yanıtla
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