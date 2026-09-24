CIA\'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

İspanyol El Mundo gazetesi, Avrupa'nın güvenlik gündemine oturabilecek dikkat çekici bir istihbarat iddiasını gündeme taşıdı. Habere göre ABD istihbarat servisleri, Rusya'nın Akdeniz üzerinden Avrupa'daki NATO ülkelerine yönelik yeni bir dron operasyonu gerçekleştirebileceğine ilişkin bilgiler elde etti.

İstihbaratın İspanya, Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleriyle paylaşıldığı bildirildi.

DRONLAR TİCARİ GEMİLERDE GİZLENEBİLİR

Haberde en dikkat çeken ayrıntı ise olası operasyonun yöntemi oldu. Litvanya Savunma Bakanlığına yakın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre Rusya'nın dronları ticari gemilerdeki konteynerlerde gizleyerek Akdeniz'e taşıyabileceği ve buradan fırlatabileceği değerlendiriliyor.

Bir ticari geminin aynı anda birden fazla dron taşıyabileceği belirtiliyor.

600 KİLOMETRE MENZİLLİ GERBERA DETAYI

İstihbarat değerlendirmesinde kullanılabileceği belirtilen aracın Gerbera tipi dron olduğu öne sürüldü.

Gerbera'nın yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 2,5 metre kanat açıklığında ve 18 kilograma kadar ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Saatte yaklaşık 160 kilometre hıza ulaşabilen dronun açıklanan azami menzilinin ise 600 kilometreye kadar çıktığı aktarılıyor.

HEDEF HAVALİMANLARI VE LİMANLAR OLABİLİR

Gerbera'nın taşıdığı patlayıcı yükün yaklaşık 4-5 kilogramla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle aracın büyük çaplı yıkım yaratmaktan ziyade yangına neden olabilecek, açıkta bulunan ekipmanlara zarar verebilecek veya bir havalimanı ya da limanın faaliyetlerini geçici olarak aksatabilecek saldırılarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Denizden 200-300 kilometre açıkta gerçekleştirilecek bir fırlatmada dronların kıyıdaki hedeflere ulaşmasının yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 2 saat arasında sürebileceği aktarılıyor.

CIA BAŞKANI 25 AĞUSTOS'TA MOSKOVA'YA GİTTİ

İddiaların gündeme gelmesinde CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği sürpriz Moskova ziyareti de dikkat çekiyor. Ratcliffe'in Moskova'ya gittiği bağımsız kaynaklarca da doğrulandı; ziyaret önceden kamuoyuna açıklanmamıştı.

RFE/RL'nin ziyaretten hemen sonra kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ratcliffe'in Moskova temaslarının amaçlarından birinin Rusya'yı NATO ülkelerine, özellikle Baltık ülkelerine yönelik saldırı veya provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarmak olduğu aktarılmıştı.

El Mundo'nun son haberine göre ise Litvanya'nın yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya hükümetleri de olası Rus dron operasyonuna ilişkin istihbarat konusunda bilgilendirildi.

AVRUPA'DA RUSYA ENDİŞESİ ARTIYOR

İddia, Avrupa'da Rusya'nın NATO ülkelerine karşı hibrit saldırıları artırabileceğine ilişkin uyarıların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da geçtiğimiz günlerde ABD, NATO ve Ukrayna istihbaratına dayandırdığı açıklamasında Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik dron veya füze saldırıları planlıyor olabileceğini söylemişti.

Ancak İspanya, Fransa veya İtalya'ya yönelik somut bir Rus saldırı planı bulunduğuna dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir CIA raporu bulunmuyor. El Mundo'nun aktardığı bilgiler ismi açıklanmayan kaynaklara dayanıyor ve Moskova'nın böyle bir operasyonu hayata geçireceği kesinleşmiş değil.