Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmasında, 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 20 Eylül'de başlatılan 4. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına hükmedildi.

30 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI, 23 ŞİRKETE KAYYUM

Başsavcılık, 4. dalga operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Operasyon kapsamında eğitim, inşaat, enerji, gıda ve tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 23 şirkete kayyum atandı.

Şüpheliler; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturuluyor.

YARDIM SEVKİYATLARINA NAKİT GİZLENDİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı para transferleri yaptığı ve suç gelirlerini akladığı iddia ediliyor. Başsavcılığa göre yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendi. Paraların lojistik şirketleri ve "güvenilir kuryeler" aracılığıyla taşındığı, bir kısmının da çevrim içi ödeme sistemleriyle gönderildiği belirtildi. Şüphelilerin seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulgulara da ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturmada ayrıca örgüt içindeki avukat yapılanmasına yönelik ayrı bir inceleme başlatıldı.

SORUŞTURMA 13 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'e yönelik ilk operasyon, 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde düzenlendi. Bir evdeki gizli bölmede yakalanan Kuriş ile birlikte gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı, 6'sı ev hapsiyle serbest bırakıldı. Aynı süreçte aralarında Ayakkabı Dünyası'nın da bulunduğu 33 şirkete kayyum atandı.

22 Ağustos'taki 2. dalga operasyonda İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da 12 kişi gözaltına alındı. Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de bu süreçte Muğla'da yakalandı. 25 Ağustos'taki 3. dalgada ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.

TUTUKLU SAYISI 101'E ULAŞTI

Başsavcılığın 20 Eylül'de açıkladığı bilançoya göre soruşturma kapsamında 161 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 81 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi ve 74 şirkete kayyum atandı. Son tutuklamalarla birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 101'e yükseldi.