Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa\'daki saldırı bir okul saldırısı değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak okullarda alınan güvenlik tedbirleri, dijital mecralardaki riskler, velilerin sorumlulukları ve PISA başarılarına dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere yedi bakanlığın katılımıyla hazırlanan ortak protokol çerçevesinde kapsamlı bir güvenlik mekanizmasının işletildiğini vurguladı.

"TURGUTLU'DA BİR OKUL SALDIRISI OLMADI"

İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütülen koordinasyon toplantısına ve imzalanan protokole ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, sürecin arka planını şu sözlerle aktardı: "İçişleri Bakanımızla birlikte yedi bakanlık toplam ortak, her bakanlığın görev alanlarını tanımladığımız, yaz boyunca yaptığımız, başlattığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştığımız bir basın toplantısı yaptık. Bir protokol imzaladı tüm bakanlıklar; Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve biz. Çok kapsamlı tedbirler alındı okullarda. O yüzden Turgutlu'da bir okul saldırısı olmadı. Kahramanmaraş'taki bir okul saldırıydı evet ama bu okul önü saldırısıydı."

VELİLERE SİLAH VE EV İÇİ GÜVENLİK UYARISI

Son dönemde yaşanan olayların sadece okul kapısındaki emniyet tedbirleri üzerinden okunamayacağını belirten Bakan Tekin, ailelerin ev içerisindeki sorumluluklarına dikkat çekti: "Bu saldırıyı sadece ve sadece okul güvenliği, emniyet ve benzeri üzerinden okumamak gerekiyor. Şimdi olaya bir de şöyle bakmak gerekiyor; evinde, duvarda asılı bir av tüfeği olan bir ailenin, tıpkı evde işte ilaçları nasıl çocuklardan, çocukların erişemeyeceği yerde saklayın tarzından uyarılar varsa, bu türden sağlığa zararlı şeylerle ilgili olarak çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın uyarıları varsa, ailelerden istirhamımız, evinde silah olabilir. Ruhsatlı silahlar zaten kayıt altında ama lütfen bu çocukların ulaşamayacağı yerlerde olması gerekiyor.

"POLİSLERİN YOĞUN ŞEKİLDE BULUNDUĞU OKUL..."

Okullarda polislerin yoğun bir biçimde bulunduğu okul, özgürlükçü bir eğitim öğretim ortamı olamaz. Biz zaten tedbirlerimizi aldık bu anlamda ama bu anlamda toplumsal güvenlik, hepimizin güvenliği, toplumun tamamını ilgilendiriyor. Aileleri ilgilendiriyor, evinde silah olan aileler. Sadece o da değil, başka tür başkasına zarar verilebilecek her türlü olay... Yani daha önceki yıllarda şunları da görüyorduk; bir çocuk babasının arabasının anahtarını çalıp kalabalığa giriyor. Şimdi bunların hepsi bu açıdan tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ailelerimizin sorumlulukları var, onları yerine getirmesi lazım. Manisa'daki Turgutlu'daki olayda da çocuk işte büyükannesinin, büyükbabasının evindeki av tüfeğini alıyor."

"SALDIRGAN SADECE 2-3 GÜN OKULA GİTMİŞ"

Turgutlu'da meydana gelen olaya karışan öğrencinin ifadeleri ve devamsızlık durumuna değinen Tekin, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti: "Şimdi ilk ifadelerinde akran zorbalığından bahsediyor ama çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş, zaten yeni kayıtlı dokuzuncu sınıfa. İki ya da üç gün devamsızlığı var. Yani kayıt sürecinden dolayı toplam iki ya da üç gün okula gitmiş. Akran zorbalığından falan bahsetmek mümkün değil ama şimdi çocuk ifadelerinde bunu, ilk ifadesinde bundan bahsediyor. Sonra farklı şeyler söylüyor."

DİJİTAL TEHLİKE VE SOSYAL MEDYA TUZAĞI

Çocukların sanal ortamdaki ilişkilerinin ve oyun platformlarındaki yazışmalarının ebeveynler tarafından sıkı şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, şu uyarılarda bulundu:

"Başka bir şey daha var bu konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Bakın, Anadolu'da bizim kültürümüzde çocuklarımıza anne baba olarak ilk söylediğimiz şeylerden bir tanesi: Sokakta her gördüğünüzün her söylediğine inanmayın. Yabancılarla konuşurken dikkatli olun, değil mi? Peki gerçek alemde bunu söylüyoruz çocuklarımıza da, sanal alemde kimlerle konuştuğunu, kimlerle sohbet ettiğini, kimlerin çocuklarımızı manipüle ettiğini takip ediyor muyuz?

Bir ebeveyn olarak şunu söylüyorum: Çocuklarımız oyun sitelerinin arka planındaki mesajlaşma ortamlarından, sosyal medya platformlarından hep hesap numarası gibi maddi şeylere odaklanıyoruz ama kişisel verileri paylaşıyor olabilir, özel fotoğraflarını paylaşıyor olabilir, bunlar üzerinden tehditler, şantajlarla karşı karşıya olabilir. O yüzden benim velilerden istirhamım, şimdi bu çocuğumuzla ilgili de yani Turgutlu'daki öğrencimizle ilgili de sosyal medya platformlarındaki yazışmaları üzerinden gazetelere de medyaya da sirayet etti, bazı ipuçları var elimizde en azından.

Şimdi ben ondan bağımsız olarak şunu söylüyorum: Lütfen çocuklarımızın oyun oynarken online oyunlarda, sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını, neleri yazıştığını, ne tür paylaşımlar yaptığını... Bakın Ahmet Bey, çocuklarımızı psikiyatrist ya da psikoloğa götürmek ya da rehber öğretmenle görüşmesini tavsiye etmek kötü bir şey değil, çocuklarımızın iyiliği için olan bir şey. Ben velilerden istirhamım Maraş'taki olayda da, burada da, başka olaylarda da bu gençlerin, bu çocukların sosyal medya platformlarındaki... İşte niye bir çocuk sosyal medya platformunda kendi profilinde Amerika'daki bir okul saldırısındaki bir saldırganın profil resmini kendi resmi yapar? Yani bir annenin babanın bunu takip etmesi, görmesi gerekir.

Bu, bakın biraz önce örneğini verdim, pazara giderken, bakkala giderken yabancılarla konuşma dediğimiz gibi, artık sosyal medya da bizim için, çocuklarımız için bir iletişim alanı. Lütfen buradaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini yani yetişkinlik çağına gelinceye kadar en azından çocuklarımızın takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. Biz şimdi yaz boyunca, 15 Nisan'dan beri daha doğrusu, rehber öğretmenlerimizle sürekli bu konuda çalışmalar yaptık. Yani bu türden anomali durumları tespit ettikleri çocuklarla nasıl ilişki kuracaklarını vesaire ama velilerden istirhamım da bu türden bir sıkıntılı durum gördüklerinde çocuklarıyla ilgili; kimlerle yazıştı, ne yazıştı, davranışlarında bir değişiklik var mı? Bunları rehber öğretmenlerimizle paylaşırlarsa rehber öğretmenlerimiz bu çocuklarla ilgili gerekli şeyleri yapacaklar. Aksi durumda çocuklarla ilgili belki emniyet güvenlik tedbirleri alınması gerekecek ve farklı boyutlara varacak. Benim velilerden istirhamım bu."