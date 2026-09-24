Manisa Alaşehir\'de çöp kamyonunun altında kalan Erol Karasulu (20) hayatını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan hurda toplayıcısı Erol Karasulu (20) hayatını kaybetti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi'nde meydana geldi. D.K.'nın (29) kullandığı 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, konteyneri boşalttıktan sonra hareket etti. Bu sırada kamyonun sol tarafından gelip, önünden geçmek isteyen Erol Karasulu, aracın altında kaldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Erol Karasulu'nun çöplerden atık kağıt, plastik ve metal parçaları toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Çöp kamyonu şoförü D.K. gözaltına alındı.