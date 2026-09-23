Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd - Son Dakika
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Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd

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Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa\'ya mektup yazd
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Sloven rahip ve mozaik sanatçısı Marko Ivan Rupnik'in cinsel ve psikolojik istismarına maruz kaldıklarını iddia eden 5 kadın, Papa 14. Leo'ya mektup gönderdi. Rupnik'in yargı sürecindeki sessizliğe tepki gösteren kadınlar, "Bu uzun süren sessizlik, mağdurlar olarak bizim katlandığımıza eklenen bir başka şiddet eylemi olarak algılanmaktadır" ifadelerini kullandı. Mağdurlar, adil yargılama ve gerçeğin ortaya çıkarılması çağrısı yaptı.

Katolik Kilisesi'nde bir dönem görev yapan Sloven rahip Marko Ivan Rupnik'in cinsel tacizine maruz kaldıklarını iddia eden 5 kadın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bir mektup yazdı.

"BU UZUN SÜREN SESSİZLİK, KATLANDIĞIMIZA EKLENEN BİR BAŞKA ŞİDDET EYLEMİ OLARAK ALGILANMAKTADIR”

Mağdurlar, Papa 14. Leo'ya gönderdikleri mektubu, bugün avukatları Laura Sgro aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.

Mektupta, Papa 14. Leo'nun 24-28 Eylül'de Fransa'ya, özellikle de Lourdes'daki Rupnik'in mozaiklerinin bulunduğu bazilikaya yapacağı ziyarete dikkati çekilerek, bu bazilikadaki mozaiklerin üstünün örtülmesi ve burada kendilerinin kabul edilecek olmasının büyük takdirle karşılandığı kaydedildi.

Bununla beraber, eski Cizvit rahibi Rupnik hakkında yürütülen yargı sürecinde "aşırı sessiz" kalındığı vurgulanan mektupta, "Bu uzun süren sessizlik, mağdurlar olarak bizim katlandığımıza eklenen bir başka şiddet eylemi olarak algılanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd
Papa 14. Leo

“RAHİP RUPNİK'İ SUÇLAMAK İÇİN PARA ALMAKLA SUÇLANDIK, İFTİRAYA UĞRADIK"

Mektupta, şunlar kaydedildi: "Biz sadece basın kuruluşlarından, Rupnik hakkında bir dava sürecinin başladığını öğrendik. Çünkü avukatımız Laura Sgro, mağdur olarak hepimizi ilgilendiren süreç hakkında, herkesin haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilerek asgari düzeyde dahi olsa bir açıklık sağlanması amacıyla İman Doktrini Dairesi'ne defalarca ve her türlü yolla başvurmasına rağmen hiçbir zaman yanıt alamadı. Bizler, fahişe olmakla, yalancı olmakla, rahip Rupnik'i suçlamak için para almakla, bu korkunç olaydan zenginleşmekle suçlandık, daha doğrusu iftiraya uğradık."

Mağdurlar, olayların ciddiyeti anlaşılana ve sorumlular cezalandırılana kadar kendilerini unutturmayacaklarını ve adaletten vazgeçmeyeceklerini belirttikleri mektupta, Papa 14. Leo'dan hakikate ulaşmak için adil bir yargılama yoluyla gerçeği arayan her istismar mağdurunun talebini duyma çağrısında bulundu.

Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazd
 Marko Ivan Rupnik

CİZVİT TARİKATI, RUPNİK'İ BÜNYESİNDEN İHRAÇ ETMİŞTİ

Sloven Cizvit rahibi ve aynı zamanda tanınmış bir mozaik sanatçısı olan Rupnik'in "1990'lı yıllarda Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da dini topluluklardaki rahibe ve diğer kadınlara cinsel ve psikolojik istismarda bulunduğu" iddiaları, zaman zaman Vatikan'ın gündemine geliyordu.

Cizvit tarikatı da pek çok kadından gelen bu istismar suçlamaları sebebiyle Rupnik'i Haziran 2023'te bünyesinden ihraç etmişti.

Vatikan nezdindeki İstismarı Önleme Komisyonu, Eylül 2023'te Rahip Rupnik hakkındaki davanın idaresindeki ciddi sıkıntıları, dönemin papası Franciscus'a raporlamış ve burada mağdurlara ulaşılamamasının ciddi bir eksiklik olduğunu bildirmişti.

Papa Franciscus da Ekim 2023'te Rupnik dosyasının yeniden incelenmesi talimatı vermişti.

Kaynak: AA
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