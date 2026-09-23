Şanlıurfa'da çırağa kompresörle hava veren kalfa duruşmada pişman olduğunu söyledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çırağa kompresörle hava veren kalfa duruşmada pişman olduğunu söyledi

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Şanlıurfa\'da çırağa kompresörle hava veren kalfa duruşmada pişman olduğunu söyledi
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Şanlıurfa Bozova'da marangoz atölyesinde kalfa, 15 yaşındaki çırağa kompresörle hava vererek ölümüne neden olduğu davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada pişman olduğunu ve şakalaştıklarını söyleyen kalfanın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde kalfa olarak çalıştığı marangoz atölyesinde çırak Muhammed Kendirci'nin (15) vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verip ölümüne neden olan Habip Aksoy, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında, "Üzeri tozluydu. Onları temizlemek isterken oldu. O sırada şakalaşıyorduk. Amacım onu öldürmek değildi" dedi.

Olay, 14 Kasım 2025'te bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci'nin kalfası Habip Aksoy tarafından önce elleri bağlandı, ardından pantolonu zorla çıkarılıp makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Yaralanıp yere yığılan Muhammed Kendirci, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne buradan da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı. 4 gün yoğun bakımda tedavi gören Kendirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sanal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gaziantep'e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Habip Aksoy hakkında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olayda kullanılan kompresörün 12 bar basınç gücüne sahip olduğu belirtilerek, cihazın yakın mesafeden kullanılması halinde, kişinin üzerinde kıyafet bulunsa dahi insan vücuduna zarar verebileceği ifade edildi. Olayın ardından Kendirci'nin karnının şiştiği ve kusmaya başladığı, Aksoy ve diğer çalışanlar tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi. Sanığın marangoz atölyesinde çalışması nedeniyle basınçlı hava ekipmanlarının kullanım özellikleri ve oluşturabileceği riskler konusunda mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğu ve sanık ile Muhammed Kendirci arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı, olay sırasında cebir veya tehdit unsurunun tespit edilmediği ve eylemin ani geliştiğinin değerlendirildiği de kaydedildi.

'ŞAKALAŞIRKEN OLDU'

Habip Aksoy'un 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci ile yakınları ve avukatları ile Habip Aksoy'un avukatı katıldı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanan Habip Aksoy, pişman olduğunu belirterek, "Üzeri tozluydu. Onları temizlemek isterken oldu. O sırada şakalaşıyorduk. Amacım onu öldürmek değildi. Pişmanım" dedi.

'ADALET YERİNİ BULANA KADAR DURMAYACAĞIZ'

Duruşma öncesinde açıklama yapan Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, oğlunun ölümünün 'şaka' veya 'kaza' olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Kendirci, "12 bar basınçlı bir ölüm makinesiyle evladımızı bizden alanların hak ettiği cezayı alması için adaletin takipçisiyiz. Tüm duyarlı kamuoyunu, çocuk hakları savunucularını ve adalete inanan herkesi sesimize ses olmaya çağırıyoruz. Sessiz kalmayın. Adalet yerini bulana kadar durmayacağız" dedi.

Mahkeme heyeti Habip Aksoy'un tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Sanık ve avukatının adli kontrol ve ev hapsi talebine Kendirci ailesi duruşma sonunda tepki gösterdi. Kendirci ailesi üyeleri, duruşmanın ardından adliye önünde zaman zaman fenalaştı.

Kaynak: DHA
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