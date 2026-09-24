Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü - Son Dakika
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Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Bakan Murat Kurum olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Sarsıntı anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde binanın altından bomba patlamasını andıran şiddetli bir ses duyulması ve alttan vuran sarsıntı korku yarattı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıklarken, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan ilk saha taramalarında herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

DEPREM ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

Sarsıntının ardından ortaya çıkan bir güvenlik kamerası görüntüsü ise yaşanan korkuyu gözler önüne serdi. Kaydedilen görüntülerde, deprem esnasında binanın altından adeta bir bomba patlamışçasına şiddetli bir gürültü yükseldiği duyuldu.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

O anlara ait dehşet anlarını sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, sarsıntının alışılmışın dışındaki şiddetini ve yapısını şu sözlerle aktardı: "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Normalde deprem olduğunda evler beşik gibi sallanır ama bu sefer alttan vuruyordu, sanki evi kaldırıp indiriyordu. Rabbim hepimizi muhafaza etsin."

Güvenlik KamerasıGüneydoğu AnadoluMurat KurumDepremGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Ülkemizde özellikle son 25 senedir Deprem için ne yapıldı?? ormanlar yakıldı , yıkıldı.. binalar yapıldı sadece.. Yeşillik alan hiç korunmadı..Yeni yapılan binalarda TAM Kontrol edilmiyor.. 50 senelik binalar depremme dayanıyor 20-25 yıllık binalar çöküyor 1 0 Yanıtla
  • 27kadir2763 27kadir2763:
    depremi yaşamış biri olarak ne olduğunu çok iyi anlıyorum Rabbim beterinden saklasın 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bomba patlamış gibi! 10'a yakın ilimizi sallayan deprem anının ürküten görüntüsü - Son Dakika
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