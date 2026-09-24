İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

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İspanya'da derinleşen konut krizi, başkent Madrid'de yaşanan skandal bir tahliye olayıyla toplumsal bir patlamaya dönüştü. Tam 70 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan, 87 yaşındaki yüzde 50 engelli Mari Carmen, polisin düzenlediği operasyonla evinden zorla çıkarıldı. Yaşlı kadının sedyeyle tahliye edilme görüntülerinin yayılmasıyla 12 kentte binlerce kişi sokaklara çıkarak protesto düzenledi. Madrid'de göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı, güvenlik güçleri kalabalığa müdahale etti.

İspanya'da derinleşen konut krizi, başkent Madrid'de yaşanan skandal bir tahliye olayıyla toplumsal bir patlamaya dönüştü. 1956 yılından bu yana tam 70 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan, 87 yaşındaki yüzde 50 engelli Mari Carmen, polisin düzenlediği operasyonla evinden zorla çıkarıldı. Yaşlı kadının sedyeyle dışarı taşındığı anlar ülke genelinde büyük tepki topladı.

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: <a class='keyword-sd' href='/polis/' title='Polis'>Polis</a> göstericilere müdahale etti

YÜZDE 250’LİK ZAM 

Olayların fitilini ateşleyen süreç, Mari Carmen’in 17 yaşındayken taşındığı ve ömrünün büyük kısmını geçirdiği binanın uluslararası bir yatırım fonu tarafından satın alınmasıyla başladı. Mülkü devralan fon, yaşlı kadından kirasını yüzde 250 oranında artırmasını talep etti. Fahiş artışı karşılayamayan engelli kadın hakkında hızla tahliye kararı aldırıldı.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI, İSPANYA SOKAĞA ÇIKTI

Mari Carmen'in evinden sedyeyle çıkarıldığı görüntüler kısa sürede ülke gündeminin merkezine oturdu. Tahliyenin ardından kiracı örgütleri acil eylem çağrısı yaptı.

Çağrının ardından Madrid, Barcelona, Cádiz, Oviedo, Valencia, Palma, Málaga, Sevilla, Ávila, Toledo, Guadalajara ve Huelva dahil olmak üzere 12 kentte protestolar düzenlendi. Eylemlerde yalnızca Mari Carmen'in tahliyesi değil, İspanya'daki konut ve kira sorunu da protesto edildi.

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

MADRİD'DE BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Protestoların en büyük adresi Madrid oldu. İspanya hükümetinin Madrid'deki temsilciliğinin verilerine göre yaklaşık 10 bin kişi, Mari Carmen'in tahliyesini protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler arasında “Mari Carmen hepimiziz” ve “Mari Carmen yalnız değil” sloganları öne çıktı.

Göstericiler, Madrid'in Chamberí bölgesinde bulunan ve bölgesel yönetim tarafından satın alınan tartışmalı bir lüks konutun önünde toplandı. Kalabalığın büyümesiyle birlikte yol trafiğe kapandı ve eylemciler Paseo de la Castellana yönüne ilerledi.

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

POLİS MÜDAHALE ETTİ, GERGİNLİK TIRMANDI

Protestonun ilerleyen saatlerinde göstericiler Castellana'ya ulaşarak yolu kapattı. Polis ekipleri kalabalığı yoldan çekmek için müdahalede bulundu. İspanyol basını, müdahale sırasında polisin göstericileri geri püskürttüğünü ve bazı noktalarda çatışma yaşandığını aktardı.

Görüntülere yansıyan müdahale sırasında polis ile göstericiler arasında itişmeler yaşanırken, kalabalığın bir bölümü yola oturarak eylemine devam etti. Yaklaşık 400 kişilik grubun daha sonra oturma eylemi gerçekleştirdiği bildirildi.

İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti

BİR KADININ TAHLİYESİ, KONUT KRİZİNİN SİMGESİNE DÖNÜŞTÜ

Mari Carmen'in tahliyesi, İspanya'da uzun süredir tartışılan kira ve barınma sorununu yeniden ülke gündeminin ilk sırasına taşıdı. Kiracı örgütleri, yaşlı kadının tahliyesinin ardından hükümetten tahliyelere karşı yeni önlemler alınmasını ve konut krizine ilişkin düzenlemelerin hızlandırılmasını istedi.

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SON DAKİKA: İspanya'da 87 yaşındaki kadının evinden tahliyesi sokakları karıştırdı: Polis göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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