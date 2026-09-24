Alanya Avsallar'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Alanya Avsallar'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi

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Alanya Avsallar\'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi
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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde apartman dairesinde yaşayan İsveç uyruklu 74 yaşındaki kişi evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi; ceset Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 74 yaşındaki İsveç uyruklu L.O.J., ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde L.O.J'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan İsveç uyruklu L.O.J'yi odasında hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 74 yaşındaki L.O.J'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Evde gerçekleştirilen incelemenin ardından L.O.J'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Alanya Avsallar'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi - Son Dakika
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