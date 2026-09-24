Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti - Son Dakika
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Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk ettiği konuşmasında eline çağrı cihazı alarak dikkat çeken ifadeler kullandı. 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasına gönderme yapan Netanyahu, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” diyerek örtülü bir şekilde dünyayı tehdit etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

ÇAĞRI CİHAZIYLA TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETTİ

Öte yandan Netanyahu boş salona hitap ettiği konuşması sırasında yine bir skandala imza attı. Elindeki bir çağrı cihazını gösteren Netanyahu, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" sözleriyle 2024 yılının Eylül ayında Lübnan genelinde yaşanan patlamalara göndermede bulunarak örtülü bir şekilde dünyayı tehdit etti.

Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

NE OLMUŞTU?

Lübnan’da 17 Eylül 2024 tarihinde Hizbullah mensuplarının taşıdığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı. İkisi çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda yaklaşık 300'ü ağır olmak üzere 2 bin 800 civarında kişi yaralanmıştı. Olayın ertesi günü, 18 Eylül'de ise bu kez telsizlerin patlatılması sonucu 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi yaralanmıştı.

Cihazların üreticisi olarak gösterilen Tayvan merkezli Gold Apollo firması, okları Macaristan’daki ortağı "BAC Consulting KFT" şirketine yöneltmişti. ABD basınında söz konusu şirketin İsrail tarafından kurulan paravan bir firma olduğu aktarılmıştı. İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın bu operasyonun planlamasına 2022 yılında başladığı ifade edilmişti.

Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

BENZER SABOTAJ İRAN’DA DA DENENDİ

Saldırının yankılarının sürdüğü dönemde İran Stratejik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre İsrail, Hizbullah’ı hedef alan çağrı cihazı operasyonunun bir benzerini İran üzerinde de uygulamayı denedi ve ülkenin nükleer ekipmanlarının içerisine gizlice patlayıcı düzenekler yerleştirdi.

Birleşmiş MilletlerBinyamin NetanyahuGündemGüncelLübnanİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BM BU TERÖRİSTİ NEDEN KONUŞTURUYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM,BU HEMEN YARGILANMASI LAZIM. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BEBEK KATİLİ NETANYAHU,SONUN YAKINDIR İNŞALLAH.DÜNYA İSRAİLDEN BIKTI. 0 0 Yanıtla
  • Cloju Vanes Cloju Vanes:
    O MESAJI YAYINLA 0 0 Yanıtla
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