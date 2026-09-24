Netanyahu elindeki çağrı cihazıyla BM kürsüsünden tüm dünyayı tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

ÇAĞRI CİHAZIYLA TÜM DÜNYAYI TEHDİT ETTİ

Öte yandan Netanyahu boş salona hitap ettiği konuşması sırasında yine bir skandala imza attı. Elindeki bir çağrı cihazını gösteren Netanyahu, "Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor" sözleriyle 2024 yılının Eylül ayında Lübnan genelinde yaşanan patlamalara göndermede bulunarak örtülü bir şekilde dünyayı tehdit etti.