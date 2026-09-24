Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı - Son Dakika
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Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

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Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
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Manchester United, Old Trafford'da kullanılan çimleri özel bir ürün olarak satışa çıkardı. Kulübün resmi ürünü olarak sunulan çim küpünün fiyatı 8.100 TL olarak belirlendi.

Manchester United, efsanevi stadı Old Trafford'un çimlerini taraftarlarına ve koleksiyonerlere sunmaya başladı. Özel bir kutu içerisinde sergilenen çim, kulübün resmi ürünü olarak satışa çıkarıldı.

FİYATI 8.100 TL

Old Trafford'dan alınan çimlerin yer aldığı ürünün fiyatı 8.100 TL olarak dikkat çekti. Şeffaf bir küp içerisinde korunan çim parçaları, Manchester United taraftarları için koleksiyon ürünü niteliği taşıyor.

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