Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı

Manchester United, efsanevi stadı Old Trafford'un çimlerini taraftarlarına ve koleksiyonerlere sunmaya başladı. Özel bir kutu içerisinde sergilenen çim, kulübün resmi ürünü olarak satışa çıkarıldı.

FİYATI 8.100 TL

Old Trafford'dan alınan çimlerin yer aldığı ürünün fiyatı 8.100 TL olarak dikkat çekti. Şeffaf bir küp içerisinde korunan çim parçaları, Manchester United taraftarları için koleksiyon ürünü niteliği taşıyor.