Galatasaray\'dan puan almıştı, Süper Lig\'de beklenmedik ayrılık

Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar dönemi sona erdi. Sezon başında Süper Lig'de mücadele eden takımda alınan sonuçların ardından yönetim, deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VARDI

Çorum FK yönetimi, Şubat ayında Uğur Uçar ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak taraflar arasındaki birliktelik sözleşme süresi dolmadan sona erdi.

23 MAÇTA 14 GALİBİYET

Uğur Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Uçar'ın bu süreçte takımının başında maç başına 2,00 puan ortalaması yakaladığı belirtildi.

ÇORUM FK'NIN LİGDEKİ TABLOSU

Çorum FK, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan Çorum FK'da yönetimin teknik direktör değişikliğine gitmesi dikkat çekti.