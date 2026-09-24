Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'dan puan almıştı, Süper Lig\'de beklenmedik ayrılık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Uçar'ın görevine sürpriz şekilde son verildi.

Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar dönemi sona erdi. Sezon başında Süper Lig'de mücadele eden takımda alınan sonuçların ardından yönetim, deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VARDI

Çorum FK yönetimi, Şubat ayında Uğur Uçar ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak taraflar arasındaki birliktelik sözleşme süresi dolmadan sona erdi.

23 MAÇTA 14 GALİBİYET

Uğur Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Uçar'ın bu süreçte takımının başında maç başına 2,00 puan ortalaması yakaladığı belirtildi.

<a class='keyword-sd' href='/galatasaray/' title='Galatasaray'>Galatasaray</a>'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

ÇORUM FK'NIN LİGDEKİ TABLOSU

Çorum FK, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan Çorum FK'da yönetimin teknik direktör değişikliğine gitmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper LigGalatasarayUğur UçarÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Türk Murat Türk:
    Yerinde olmuş ohh hiç sevmem kendisini 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:05:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei