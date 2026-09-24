Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2022’de başlayan birlikteliklerini 2024 yılında evlilikle taçlandıran Mert Öcal ile Sude Burcu’dan güzel haber geldi. İlk kez anne-baba olan çift, kızlarına Mira adını verdi.

Survivor’da tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu, ilişkilerinde yeni bir döneme adım attı. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çift, kızlarını kucaklarına aldı.

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

KIZLARINA MİRA ADINI VERDİLER

2022 yılında nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül 2024’te dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz nisan ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

Aylar süren heyecanlı bekleyiş sona ererken çiftin kızları dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Öcal ile Burcu, bebeklerine Mira ismini verdi.

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

MERT ÖCAL KIZININ İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Mert Öcal, kızının dünyaya gelmesinin ardından ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Öcal, paylaşımında “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” ifadelerini kullandı.

SURVIVOR’DA TANIŞMIŞLARDI

Mert Öcal ile Sude Burcu'nun yolları Survivor'da kesişti. Survivor All Star 2022 döneminde başlayan birlikteliklerini sürdüren çift, aynı yıl nişanlandı. İkili, iki yıl sonra evlenerek ilişkilerini nikâh masasına taşıdı.

Survivor All StarSude BurcuMert ÖcalMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
06:42
64 yıl sonra bir ilk Çin liderinden ABD’ye tarihi ziyaret
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret
06:17
Mansur Yavaş’tan istifa sonrası ilk açıklama Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası ilk açıklama! Adaylık sorusuna bakın ne yanıt verdi
03:42
Trump dünyaya duyurdu Türkiye’den dev Boeing hamlesi
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi
00:20
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı
21:55
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
20:27
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
Rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanan Bodrum Bölge Liman Başkanı gözaltına alındı
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 06:55:27. #7.13#
SON DAKİKA: Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei