Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Survivor’da tanışarak aşk yaşamaya başlayan Mert Öcal ile Sude Burcu, ilişkilerinde yeni bir döneme adım attı. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çift, kızlarını kucaklarına aldı.

KIZLARINA MİRA ADINI VERDİLER

2022 yılında nişanlanan Mert Öcal ile Sude Burcu, Eylül 2024’te dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz nisan ayında yaptıkları paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu.

Aylar süren heyecanlı bekleyiş sona ererken çiftin kızları dünyaya geldi. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Öcal ile Burcu, bebeklerine Mira ismini verdi.

MERT ÖCAL KIZININ İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Mert Öcal, kızının dünyaya gelmesinin ardından ilk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Öcal, paylaşımında “Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım” ifadelerini kullandı.

SURVIVOR’DA TANIŞMIŞLARDI

Mert Öcal ile Sude Burcu'nun yolları Survivor'da kesişti. Survivor All Star 2022 döneminde başlayan birlikteliklerini sürdüren çift, aynı yıl nişanlandı. İkili, iki yıl sonra evlenerek ilişkilerini nikâh masasına taşıdı.