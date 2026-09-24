Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konuşması protestolarla başladı. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin heyeti salonu terk ederken, salonda yuhalama sesleri yükseldi. Protestolara tepki gösteren Netanyahu, “Henüz ayrılmamış başka ahlaki korkaklar varsa salonu terk etsin” dedi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını da savunan Netanyahu, bu kararı vermenin hayatındaki “en kolay kararlardan biri” olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşması, yoğun protestolarla başladı. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada salondan yuhalama sesleri yükselirken, çok sayıda ülkenin diplomatik heyeti ayağa kalkarak salonu terk etti. Netanyahu ise kendisini protesto eden temsilcilere, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” sözleriyle tepki gösterdi.

Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar

NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKINCA DELEGELER SALONU TERK ETTİ

New York'taki BM Genel Kurulu'nda Netanyahu'nun konuşma yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla birlikte çok sayıda ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Salonda kalan bazı delegelerden de yuhalama ve protesto sesleri yükseldi. Oturum başkanının ise düzenin sağlanması için müdahalede bulunduğu aktarıldı.

İRAN, KATAR, SUUDİ ARABİSTAN VE BREZİLYA HEYETLERİ DE AYRILDI

Salonun terk edilmesi farklı ülkelerin heyetlerini de kapsadı. Hindistan Today'in aktardığına göre İran, Katar, Suudi Arabistan ve Filistin Yönetimi temsilcileri de salondan ayrılan heyetler arasında yer aldı. Brezilya heyetinin de Netanyahu'nun konuşmasının başlamasının ardından Genel Kurul salonunu terk ettiği bildirildi.

Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar

“AHLAKİ KORKAKLAR” DİYEREK SESLENDİ

Heyetlerin salondan ayrılmasının ardından Netanyahu konuşmasına devam etti. İsrail Başbakanı, ayrılan temsilcilere atıfta bulunarak, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar
Salondaki İsrail heyeti Netanyahu'ya alkışlarla destek verdi 

KONUŞMASINI BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞALAN SALONA YAPTI

Protestoların ardından Genel Kurul salonundaki çok sayıda koltuk boş kaldı. Netanyahu, heyetlerin ayrılmasının ardından konuşmasını sürdürürken, salondaki İsrail destekçileri ise Netanyahu'yu alkışladı ve slogan attı

Birleşmiş MilletlerBinyamin NetanyahuNew YorkİsrailDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mutafa Emir null Mutafa Emir null:
    tabiki ayrılanlar. haklı. onlara burdan. Selamlar yoluyorum 15 15 Yanıtla
  • Mehmet Korum Mehmet Korum:
    İslam ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti devleti kadar tepki gösterselerdi siyonist İsrail bunu yapamaz di 12 13 Yanıtla
  • Ramazan Yılmaz Ramazan Yılmaz:
    ayrılanlar haklı 13 4 Yanıtla
  • ahmet taştan ahmet taştan:
    NETENYAHU SEN VE SENİN ZULMÜNÜ DESTEKLEYENLER AHLAKSIZ KORKAKLARSINIZ 11 4 Yanıtla
  • Akıl Küpü Akıl Küpü:
    Türkiye salonu terk etmedi. Yani tepki göstermedi. 2 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı Kredi tuzağı onu cezaevine düşürdü! Beden eğitimi öğretmeni 8 yıl sonra aklandı
Mersin’de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi Mersin'de 3 üründe uygunsuzluk saptandı, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
CIA’den korkutan istihbarat Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir
Tütün teklifinde çarpıcı madde: 2015 doğumlulara hayat boyu sigara satılmayacak Tütün teklifinde çarpıcı madde: 2015 doğumlulara hayat boyu sigara satılmayacak
Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha Tutuklu sayısı 101 oldu Alihan Kuriş soruşturmasında 20 tutuklama daha! Tutuklu sayısı 101 oldu
Gençleşmek için Vietnam’ın yolunu tuttu Son hali şaşkına çevirdi Gençleşmek için Vietnam'ın yolunu tuttu! Son hali şaşkına çevirdi
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
22:17
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
Şi, Trump’ın Biden’a yönelik şakasına kahkahalarla karşılık verdi
22:00
Fenerbahçe’ye Asensio müjdesi
Fenerbahçe'ye Asensio müjdesi
21:55
BM’de kepaze olan Netanyahu, Türkiye’ye dil uzattı
BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
21:43
Salah, Trabzon’a golleri dışında da katkı sağlıyor
Salah, Trabzon'a golleri dışında da katkı sağlıyor
21:22
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
21:16
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti
21:10
Zamanında ’’Biz gariban adamlarız’’ demişti Ozan Tufan’ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
Zamanında ''Biz gariban adamlarız'' demişti! Ozan Tufan'ın ayakkabısının fiyatı dikkat çekti
20:46
ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
18:44
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye “Dünya 5’ten büyüktür“ ayarı: Veto kalksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:11
EGM’de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan’a dört önemli birim bağlandı
EGM'de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan'a dört önemli birim bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 22:55:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Protestoların gölgesinde konuşan Netanyahu salondan ayrılanları hedef aldı: Ahlaki korkaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei