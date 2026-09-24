BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Genel Kurul salonuna girerek kürsüye yöneldi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE GENEL KURUL SALONUNU TERK ETTİ

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

BOŞ SALONA KONUŞTU: BAŞKA ‘AHLAKİ KORKAKLAR’ VARSA SALONU TERK ETSİN

Söz konusu protestonun ardından Netanyahu konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürdü. İsrail Başbakanı, konuşması sırasında ayrılan temsilcilere atıfta bulunarak, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DA HEDEF ALDI

Netanyahu, konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadelere de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne süren Netanyahu, "Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.” dedi.

NEW YORK'TA DA NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. İsrail Başbakanı'nı protesto eden göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganı atarken, "Soykırıma son verin" ve "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.