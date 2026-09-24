BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu’nda Netanyahu’ya şok protesto: Çok sayıda ülke heyeti salonu terk etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyeti salonu terk etti. Netanyahu'nun konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürdüğü anlarda protesto sesleri de yükselirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etmek üzere Genel Kurul salonuna girerek kürsüye yöneldi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE GENEL KURUL SALONUNU TERK ETTİ

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

BOŞ SALONA KONUŞTU: BAŞKA ‘AHLAKİ KORKAKLAR’ VARSA SALONU TERK ETSİN

Söz konusu protestonun ardından Netanyahu konuşmasını büyük ölçüde boşalan salonda sürdürdü. İsrail Başbakanı, konuşması sırasında ayrılan temsilcilere atıfta bulunarak, “Henüz ayrılmamış başka ‘ahlaki korkaklar’ varsa salonu terk etsin” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DA HEDEF ALDI

Netanyahu, konuşmasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan küstah ifadelere de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne süren Netanyahu, "Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.” dedi.

NEW YORK'TA DA NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Öte yandan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesinde New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. İsrail Başbakanı'nı protesto eden göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganı atarken, "Soykırıma son verin" ve "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Birleşmiş MilletlerBinyamin NetanyahuNew YorkFilistinİsrailGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Ekrem İmamoğlu yâda özür özel orda olsa elini öperdi netenyahunun 27 13 Yanıtla
    Burak Öztürk Burak Öztürk:
    sadece elini mi )) 6 1
  • mesut mesut:
    türkiye neden cıkmadı ??? 7 10 Yanıtla
    Sabri İnce Sabri İnce:
    Mesut üzülmesin mutlu olsun diye ..bilği sahibi olmadığın konuda Susmak insanı yüceltir . 2 0
  • haydar topçu haydar topçu:
    Netanyahu tek suçlu değil suç ortağı amerika 13 2 Yanıtla
  • Yakup Çap Yakup Çap:
    katillll caniiiii 8 1 Yanıtla
  • Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Biz de terk etmişmiyiz? 4 3 Yanıtla
    Meral EL Meral EL:
    ilk çıkan Türkiye sonra İspanya ???? 9 3
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