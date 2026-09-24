Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan BM\'ye "Dünya 5\'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin mevcut karar alma sistemini eleştirerek 5 daimi üyenin veto yetkisinin kaldırılması ve bütün üyelerin karar süreçlerinde etkili olması gerektiğini söyledi.

"VETO MEKANİZMASI KALDIRILSIN"

Erdoğan'dan BM sisteminin işleyişine ilişkin dikkat çeken bir reform çağrısı geldi. Türkevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını değerlendirdi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. BM'de 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığını belirten Erdoğan, mevcut sistemin küresel istikrar ve huzuru koruma konusunda yetersiz kaldığını savundu. Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi bulunurken Güvenlik Konseyindeki 5 daimi üye veto yetkisine sahip. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Değerli arkadaşlar, her şeyden önce bugün 190’dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler’den söz ediyoruz. Bu adaletsiz yapının, küresel istikrar ve huzuru koruyabilmesi, ortaya koyduğu temel ilkelere bağlı kalabilmesi, insanlığa vaadini yerine getirebilmesi mümkün değildir."

Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın" src="https://foto.sondakika.com/haber/2026/09/24/cumhurbaskani-erdogandan-bm-si-20268465-8176_1_m.jpg"> Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın" src="https://foto.sondakika.com/haber/2026/09/24/cumhurbaskani-erdogandan-bm-si-20268465-8176_1_m.jpg">

"MESELE SADECE TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASI DEĞİL"

Erdoğan, BM reformu konusundaki yaklaşımının yalnızca Türkiye'nin uluslararası sistemde daha fazla söz sahibi olması talebinden ibaret olmadığını söyledi. "Mesele sadece Türkiye’nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika’nın, Asya’nın, Latin Amerika’nın, İslam dünyasının, Avrupa’nın ve diğer bütün bölgelerin kendi tecrübeleriyle, kendi iradeleriyle bu küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilme meselesidir."

GENEL KURUL İÇİN "GÜÇLÜ VE ETKİN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulmasını istediği yeni sistemin ayrıntılarını da anlattı. Erdoğan, veto mekanizmasının kaldırılmasını ve bütün BM üyelerini kapsayan yeni bir karar alma yapısına geçilmesini istedi. Erdoğan, "Bunun için diyoruz ki; veto mekanizması kaldırısın; sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden, bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel Kurul’u güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım" dedi. Cumhurbaşkanı, yeni sistemde seçilmiş üyelerin belirli sürelerle görev yapmasını ve yeniden görev isteyen ülkelerin uluslararası toplumun güvenini tekrar kazanmak zorunda olmasını önerdi.

"DÜNYANIN SORUNLARINA 5 ÜYE DEĞİL, BÜTÜN ÜYELER ÇÖZÜM SUNSUN"

Erdoğan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici mesajlardan biri ise karar mekanizmasının genişletilmesine ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.