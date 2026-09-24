Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan BM\'ye "Dünya 5\'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletlerin mevcut yapısına yönelik eleştirilerini sürdürdü. 190'dan fazla ülkenin iradesinin BM Güvenlik Konseyindeki 5 daimi üyenin veto yetkisiyle sınırlandığını belirten Erdoğan, veto mekanizmasının kaldırılması ve Genel Kurulun daha güçlü hale getirilmesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin mevcut karar alma sistemini eleştirerek 5 daimi üyenin veto yetkisinin kaldırılması ve bütün üyelerin karar süreçlerinde etkili olması gerektiğini söyledi.

"VETO MEKANİZMASI KALDIRILSIN"

Erdoğan'dan BM sisteminin işleyişine ilişkin dikkat çeken bir reform çağrısı geldi. Türkevi'nde gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik temaslarını değerlendirdi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. BM'de 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığını belirten Erdoğan, mevcut sistemin küresel istikrar ve huzuru koruma konusunda yetersiz kaldığını savundu. Birleşmiş Milletlerin 193 üyesi bulunurken Güvenlik Konseyindeki 5 daimi üye veto yetkisine sahip. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Değerli arkadaşlar, her şeyden önce bugün 190’dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin veto yetkisiyle sınırlandırıldığı bir Birleşmiş Milletler’den söz ediyoruz. Bu adaletsiz yapının, küresel istikrar ve huzuru koruyabilmesi, ortaya koyduğu temel ilkelere bağlı kalabilmesi, insanlığa vaadini yerine getirebilmesi mümkün değildir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın" src="https://foto.sondakika.com/haber/2026/09/24/cumhurbaskani-erdogandan-bm-si-20268465-8176_1_m.jpg">

"MESELE SADECE TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLMASI DEĞİL"

Erdoğan, BM reformu konusundaki yaklaşımının yalnızca Türkiye'nin uluslararası sistemde daha fazla söz sahibi olması talebinden ibaret olmadığını söyledi. "Mesele sadece Türkiye’nin daha fazla söz sahibi olması değil, mesele Afrika’nın, Asya’nın, Latin Amerika’nın, İslam dünyasının, Avrupa’nın ve diğer bütün bölgelerin kendi tecrübeleriyle, kendi iradeleriyle bu küresel sistemde hakkaniyetli biçimde temsil edilme meselesidir."

GENEL KURUL İÇİN "GÜÇLÜ VE ETKİN" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulmasını istediği yeni sistemin ayrıntılarını da anlattı. Erdoğan, veto mekanizmasının kaldırılmasını ve bütün BM üyelerini kapsayan yeni bir karar alma yapısına geçilmesini istedi. Erdoğan, "Bunun için diyoruz ki; veto mekanizması kaldırısın; sadece 5 üyeyi koruyan Birleşmiş Milletler modelinden, bütün üyeleri kuşatan bir mekanizmaya geçiş yapalım. Genel Kurul’u güçlü, kuvvetli ve etkin kılalım" dedi. Cumhurbaşkanı, yeni sistemde seçilmiş üyelerin belirli sürelerle görev yapmasını ve yeniden görev isteyen ülkelerin uluslararası toplumun güvenini tekrar kazanmak zorunda olmasını önerdi.

"DÜNYANIN SORUNLARINA 5 ÜYE DEĞİL, BÜTÜN ÜYELER ÇÖZÜM SUNSUN"

Erdoğan'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici mesajlardan biri ise karar mekanizmasının genişletilmesine ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın sorunlarına 5 üye değil, bütün üyeler çözüm sunsun ve kararlar alsın. Çünkü dünyanın artık yeni duvarlara değil, yeni köprülere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye
Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerNew YorkTürkeviGüncelGündemDünyaSon Dakika

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi Eşi bile tanıyamadı Saçını boyayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi! Eşi bile tanıyamadı
Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
Malatya’da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2’si ağır 4 kişi yaralandı Malatya'da park kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:09
Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor Okan Buruk’tan ezber bozan karar
Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor! Okan Buruk'tan ezber bozan karar
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan F-35 için ABD’ye net mesaj: Adım bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 için ABD'ye net mesaj: Adım bekliyoruz
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz
18:08
Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump’ın eski avukatıyla evleniyor
Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın eski avukatıyla evleniyor
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:38:43. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei