Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM'de Afrika için eşit ortaklık, Gazze için insani çağrı yaptı - Son Dakika
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Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM'de Afrika için eşit ortaklık, Gazze için insani çağrı yaptı

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Gana Cumhurbaşkanı Mahama, BM 81. Genel Kurulu'nda Afrika'nın yardım alan değil eşit ortak olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Mahama, Afrika için uzun vadeli ve erişilebilir finansman ile Gazze'de sivillerin acılarının gölgelenmemesi çağrısı yaptı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika'nın küresel kalkınma çabalarında yardım alan taraf olarak değil, eşit ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Afrika yardım istemiyor. Afrika, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti.

Afrika'nın kalkınmasının finansmanında temel değişime ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Mahama, kıtanın yardıma değil, uluslararası toplumla adil ve eşit ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Mahama, Afrika'nın kalkınma sorunlarının yalnızca kısa vadeli yardımlarla çözülemeyeceğini dile getirerek, "Yenilik talep ediyoruz. Gelişmekte olan ekonomilerin beşeri sermayeye, sanayileşmeye ve iklim değişikliğine uyuma yatırım yapmasını sağlayacak uzun vadeli, uygun maliyetli ve erişilebilir imtiyazlı finansmana ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Afrika yardım istemiyor"

Cumhurbaşkanı Mahama, Afrika'nın küresel kalkınma çabalarında yardım alan taraf olarak değil, eşit bir ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Afrika yardım istemiyor. Afrika, karşılıklı saygıya dayalı eşit ortaklık istiyor." ifadesini kullandı.

Afrika'nın sahip olduğu doğal kaynaklar ve demografik yapının, kıtayı küresel sorunların çözümünde önemli ortak haline getirdiğine işaret eden Mahama, kıtanın dünyanın en genç nüfusuna sahip olduğunu söyledi.

Mahama, "Kıtamız dünyanın en genç nüfusuna, geniş tarım arazilerine, eşsiz kültürel dinamizme ve küresel yeşil enerji dönüşümünü ilerletmek için gerekli kritik minerallere sahip." diyerek, Afrika'nın bu kaynaklarının kıtanın küresel kalkınmadaki rolünü güçlendirdiğini kaydetti.

Mahama'dan Gazze için uluslararası topluma çağrı

Konuşmasında Gazze'ye de değinen Mahama, uluslararası toplumun, çatışmanın insani sonuçlarıyla yüzleşmesi ve sivillerin yaşadığı acıların diplomatik ifadelerle gölgelenmemesi gerektiğini söyledi.

Mahama, "Bu güvenilirlik krizinin hiçbir yerde Gazze'de, Batı Şeria'da ve işgal altındaki topraklarda Filistin halkının devam eden zulme maruz kalmasından daha acı bir örneği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun daha kaç sivilin hayatını kaybetmesinin ardından "kararlı ahlaki otoritesini" kullanacağını sorgulayan Mahama, çatışmada öldürülen binlerce çocuğa dikkati çekerek, "Toplu cezalandırma, zorla aç bırakma ve kitlesel yerinden etme, uluslararası hukukun açık ihlalleridir." dedi.

Mahama, Gana'nın Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik desteğini sürdüreceğini belirterek, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayabileceği, sınırların güvence altına alındığı müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediklerini vurguladı.

Ayrıca Mahama, Sudan'daki savaşın yanı sıra dünyanın diğer bölgelerinde devam eden çatışmalara ilişkin de uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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