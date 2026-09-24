Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun - Son Dakika
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Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun

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Reshad Strik\'ten Gamze Özçelik\'e aşk dolu sözler: Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun
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Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile çekilen bir karesini paylaşarak sevgisini dile getirdi. Özçelik'e romantik sözlerle seslenen Strik'in paylaşımı dikkat çekti.

Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygularını dile getirdi. Strik, Özçelik'e “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun” diye seslenirken, eşini “Kraliçem” olarak nitelendirdi.

Gamze Özçelik ile 2024 yılında hayatını birleştiren Avustralyalı oyuncu Reshad Strik, eşine yönelik romantik paylaşımıyla dikkat çekti. Strik, birlikte çekildikleri karelere Gamze Özçelik'e hitaben kaleme aldığı mesajı ekledi.

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun

"GÜLÜMSEDİĞİNDE RUHUMU AYDINLATIYORSUN"

Strik, eşinin hayatındaki yerini anlatırken, “Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun” ifadelerini kullandı. Özçelik'in güzel niyetini kendisi için bir lütuf olarak gördüğünü belirten oyuncu, zor zamanlarında eşinin kendisine destek olduğunu da dile getirdi.

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun

"KRALLIĞIMA BİR KRALİÇE VERDİĞİ İÇİN..."

Eşine duyduğu minnettarlığı da paylaşımına taşıyan Strik, Allah'a kendisine zor zamanlarda destek olan bir eş verdiği için şükrettiğini belirtti. Gamze Özçelik'i “Kraliçem” sözleriyle anan Strik, mesajını “Senin kralın” ifadesiyle tamamladı.

Gamze ÖzçelikReshad StrikMagazinSözlerSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aykut koçak aykut koçak:
    biri enişteye yengenin nasıl ünlü olduğunu anlatsın :) 0 5 Yanıtla
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