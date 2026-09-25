101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı

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101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
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Ankara'da 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı. Panelin, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasının yanı sıra; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yapılan çalışmalarda, kişisel verilerin yasa dışı olarak sorgulanmasına imkân sağlayan “Dragon Hacker” isimli sorgu paneli tespit edildi.

118 MİLYON GSM İLE EŞLEŞTİRİLMİŞ TCKN TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda; 101 milyon kimlik bilgisi, 118 milyon GSM numarası ile eşleştirilmiş T.C. kimlik numarası verisi bulunduğu belirlendi. Panelin, kişisel verilerin yasa dışı şekilde sorgulanmasının yanı sıra siber tehdit aktörlerini bir araya getiren; yasa dışı veri temini, yasa dışı sorgu sistemleri, oltalama (phishing) altyapıları ve dolandırıcılık faaliyetlerine aracılık eden bir yapı olarak kullanıldığı belirlendi.

BİRİ KURUCU BİRİ REKLAMCI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden; Eyüp Can'ın, yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Abdullah Kazan'ın ise sistemin reklamını yaptığı ve yayılmasını sağladığı tespit edildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Tespitlerin ardından 24 Eylül 2026 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul'da, şüphelilere ait 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk, 1 USB bellek ele geçirildi.

DolandırıcılıkGüncelAnkaraGsmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    vay be 3 0 Yanıtla
  • cuneytezer cuneytezer:
    Çalınmadı diye açıklama yapılmıştı zamanında 2 0 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Vatandaşlarının kimlik bilgilerinin, malının mülkünün, adlı bilgilerinin vb bilgilerinin korunmasını sağlamak, o ülkenin, hükümetin vatandaşlarına olan bir yükümlülüğüdür.Vatandaşının gizliliğini, mahremiyet ini koruyamayan bir devlet kendi varlığını nasıl koruyacakki. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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