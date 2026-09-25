SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı - Son Dakika
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SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

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SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik incelemenin ardından dikkat çeken kararlar aldı. Kurul, 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunurken, aralarında iki aracı kurumun da yer aldığı toplam 13 kişi ve kuruma 2 yıl işlem yasağı getirdi. Ayrıca adı geçen 5 kişinin tüm lisansları yasak süresince iptal edildi.

SPK'den Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin peş peşe kararlar geldi. Kurul, suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali olmak üzere üç ayrı adım attı.

11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik'in pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurulun aldığı kararla birlikte Özata Denizcilik paylarındaki işlemler nedeniyle başlatılan süreç yeni bir aşamaya geçti.

13 KİŞİ VE KURUMA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK'nin Özata Denizcilik incelemesinin ardından aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. Kurul, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu toplam 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Böylece inceleme kapsamında bazı kişi ve kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerine yönelik önemli bir tedbir devreye alındı. İşlem yasağının süresi SPK tarafından 2 yıl olarak belirlendi.

5 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Kurulun kararları arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de lisanslara ilişkin oldu. SPK, incelemede adı geçen 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

Sermaye Piyasası KuruluEkonomiGündemGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (12)

  • u4660468231 u4660468231:
    millet battıktan sonra ne yapsanız boş atı alan İsviçre bankasına paraları yolladılar 12 0 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    zararın neresinden dönersek kardır birader bak Silivri ye ya içeri almasalardı Eko bütün Türkiye yi yiyecekti 5 3
  • McA ! McA !:
    spk senin hiç suçun yok mu bu işte spk yetkililerininde derinlemesine incelenmesi gerekir ben onları suçsuz olduğuna asla inanmıyorum 9 0 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    aynen oyle zamaninda yapilmayan hersey de hicbir seyin anlami yoktur boş 3 0 Yanıtla
  • 72352049 72352049:
    geçti borun un pazarı sür eşşeği Niğde ye 3 0 Yanıtla
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Yiyin efendiler yiyin, aksırıcaya, tıksırıcıya kadar yiyin... 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı - Son Dakika
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