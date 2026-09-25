SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı

SPK'den Özata Denizcilik'in pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin peş peşe kararlar geldi. Kurul, suç duyurusu, işlem yasağı ve lisans iptali olmak üzere üç ayrı adım attı.

11 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu, Özata Denizcilik'in pay piyasasında gerçekleştirilen işlemleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurulun aldığı kararla birlikte Özata Denizcilik paylarındaki işlemler nedeniyle başlatılan süreç yeni bir aşamaya geçti.

13 KİŞİ VE KURUMA 2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK'nin Özata Denizcilik incelemesinin ardından aldığı kararlar suç duyurusuyla sınırlı kalmadı. Kurul, aralarında iki aracı kurumun da bulunduğu toplam 13 kişi ve kurum hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. Böylece inceleme kapsamında bazı kişi ve kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlerine yönelik önemli bir tedbir devreye alındı. İşlem yasağının süresi SPK tarafından 2 yıl olarak belirlendi.

5 KİŞİNİN TÜM LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Kurulun kararları arasında en dikkat çeken başlıklardan biri de lisanslara ilişkin oldu. SPK, incelemede adı geçen 5 kişinin sahip olduğu tüm lisansların işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.