Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu - Son Dakika
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Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu

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Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturması kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Bakan Gürlek, "46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır." dedi.

Sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik başlatılan fon soruşturması büyüyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek alınan yeni önlemleri açıkladı.

BAKAN GÜRLEK'TEN "FON SORUŞTURMASI" AÇIKLAMASI

Bakan Gürlek açıklamasında şunları söyledi: "Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar çerçevesinde giderilmesini sağlamaktır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve "sermaye piyasası kanununa muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

"46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİNİN MALVARLIĞI DONDURULDU"

Bu kapsamda bugün yeni bir adım daha atılmış; 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışları en yüksek tutardan başlamak üzere incelenerek 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuş; haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

Bu kapsamda; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi; sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır.

"AMACIMIZ MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARINA KAVUŞMASINI SAĞLAMAK"

Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır.

Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun; izini sonuna kadar süreceğiz. İyi niyetli vatandaşlarımızın yılların emeğiyle oluşturduğu birikimlerin birtakım kişi ve yapılar tarafından istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuka aykırı işlemleri ve bağlantılarını ortaya çıkaracak, kanunun öngördüğü şartlar çerçevesinde mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacağız.

Vatandaşımızın hakkını, emeğini ve birikimini korumak için hukukun bize verdiği bütün imkânlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Akın GürlekGürlekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Fatma Betül Kaya ?? Yıkılıyor ortalık nasıl olacak .......... 7 1 Yanıtla
  • Osman Gazi Osman Gazi:
    Müşteri teslimatları devam ediyor sıkıntı yok 3 1 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    İntiharlar başlar demiştim Başladı bugün haberlere bakın... 5 0
  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    kesinlikle karşılamaz. Vermeyecekler çünkü. 3 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ben devlet olsam ben de vermem sonuçta fonlar devlet garantisi altında değil 1 2
  • Tuncer Okan Tuncer Okan:
    Ya yurt dışı varlıklar ne olacak? 2 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    sn Tayyar bey açıklama yaptı 1 0 Yanıtla
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